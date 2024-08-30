Лорен Санчес откровенно рассказала о жизни с миллиардером Джеффом Безосом (фото)

Бывшая журналистка поделилась тихими моментами жизни с основателем Amazon. Они много путешествуют по миру. Этим летом совершили круиз по Средиземному морю на шикарной яхте Безоса.

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Бывшая журналистка Лорен Санчес помолвлена ​​с одним из самых богатых мужчин в мире. В интервью Рeople лауреат премии "Эмми" заявила, что ее личная жизнь с основателем Amazon Джеффом Безосом гораздо более сдержанная, чем можно было бы предположить, учитывая их частые перелеты и напряженную работу.

"Мое любимое время — когда дома тихо и спокойно, и мы с Джеффом решаем, какое шоу будем смотреть сегодня вечером", — рассказала 54-летняя филантроп. Как и большинство пар, они не всегда соглашаются, что смотреть. "Чтобы принять решение, нужно немного времени", — со смехом признается Санчес. "Вы можете себе представить, что наши вкусы немного различаются. Но я люблю наше время у телевизора, мы просто прекрасно проводим время".

На вопрос, что сейчас им нравится смотреть больше всего она ответила: "Недавно мы посмотрели "Олененка", которого, конечно, все видели. "Fallout" тоже был очень хорош. Мы также только что закончили "Presumed Innocent", что было невероятно. О, и нам очень понравился "Severance".

В ближайшие несколько недель их ежевечерний ритуал придется отложить, поскольку Санчес отправляется в тур в поддержку книги "Муха, летевшая в космос" — проекта, на разработку которого ушло несколько лет.

"Я так рада, что мои дети смогут увидеть, как я это делаю, ведь они годами подбадривали меня написать эту книгу, и наконец-то я это сделала", — говорит мама троих детей, которая воспитывает 23-летнего Никко Гонсалеса от бывшего футболиста Тони Гонсалеса и двух детей-подростков, Эвана и Эллу, от своего бывшего мужа, лучшего голливудского агента Патрика Уайтселла. Книга Санчеса повествует о Флинн, мухе, которая испытывает трудности в школе, но все еще хочет следовать за своей мечтой стать астронавтом. Однажды, исследуя ракетную компанию по дороге в Западном Техасе, она летит на ракете, которая взлетает с ней на борту, и в итоге оказывается в приключении всей ее жизни.

"Одна из тем заключается в том, что все учатся по-разному, и даже если учеба дается тяжело, это не значит, что вы не сможете следовать за своими мечтами", — отметила писательница.

Лорен также откровенно рассказала о своей борьбе с дислексией и о том, как мир открылся для нее после того, как ей поставили правильный диагноз. Тогда в колледже она смогла ориентироваться в окружающем мире и научиться "учиться".

В прошлом году пара объявила, что покидает Сиэтл, где Безос построил свою империю, и переезжает в Майами, чтобы быть ближе к своим близким. Пара много путешествует. Этим летом влюбленные совершили круиз по Европе на борту шикарной яхты Koru. Побывали в Греции вместе с Ким Кардашьян, а затем отправились в путешествие по Средиземному морю. Побывали в Италии, где встретились с Папой Римским и посетили фонтан Треви в Риме.

Затем отдохнули на Сардинии в компании множества знаменитостей, включая Орландо Блума, Кэти Перри, Леонардо Ди Каприо и его девушку Витторию Черетти.

Ранее, 10 мая, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес поделилась редкой фотографией сына. Никко Гонсалес является сыном Лорен от первого брака. Парень делает карьеру модели и дебютировал на подиуме на Неделе моды в Милане в январе 2024 года.