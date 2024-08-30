Лорен Санчес відверто розповіла про життя з мільярдером Джеффом Безосом (фото)
Колишня журналістка поділилася тихими моментами життя із засновником Amazon. Вони багато подорожують світом. Цього літа здійснили круїз Середземним морем на шикарній яхті Безоса.
Колишня журналістка Лорен Санчес заручена з одним із найбагатших чоловіків у світі. В інтерв'ю Рeople лауреатка премії "Еммі" заявила, що її особисте життя із засновником Amazon Джеффом Безосом набагато стриманіше, ніж можна було б припустити з огляду на їхні часті перельоти й напружену роботу.
"Мій улюблений час — коли вдома тихо і спокійно, і ми з Джеффом вирішуємо, яке шоу будемо дивитися сьогодні ввечері", — розповіла 54-річна філантропиня. Як і більшість пар, вони не завжди погоджуються, що дивитися. "Щоб прийняти рішення, потрібно трохи часу", — зі сміхом зізнається Санчес. "Ви можете собі уявити, що наші смаки трохи різняться. Але я люблю наш час біля телевізора, ми просто чудово проводимо час".
На запитання, що зараз їм подобається дивитися найбільше, вона відповіла: "Нещодавно ми подивилися "Оленятко", якого, звісно, всі бачили. "Fallout" теж був дуже гарний. Ми також щойно закінчили "Presumed Innocent", що було неймовірно. О, і нам дуже сподобався "Severance".
У найближчі кілька тижнів їхній щовечірній ритуал доведеться відкласти, оскільки Санчес вирушає в тур на підтримку книжки "Муха, що летіла в космос" — проєкту, на розробку якого пішло кілька років.
"Я так рада, що мої діти зможуть побачити, як я це роблю, адже вони роками підбадьорювали мене написати цю книжку, і нарешті я це зробила", — каже мама трьох дітей, яка виховує 23-річного Нікко Гонсалеса від колишнього футболіста Тоні Гонсалеса та двох дітей-підлітків, Евана та Еллу, від свого колишнього чоловіка, кращого голлівудського агента Патріка Вайтселла. Книга Санчеса оповідає про Флінн, муху, яка зазнає труднощів у школі, але все ще хоче слідувати за своєю мрією стати астронавтом. Одного разу, досліджуючи ракетну компанію по дорозі в Західному Техасі, вона летить на ракеті, що злітає з нею на борту, і зрештою потрапляє в пригоду всього її життя.
"Одна з тем полягає в тому, що всі вчаться по-різному, і навіть якщо навчання дається важко, це не означає, що ви не зможете слідувати за своїми мріями", — зазначила письменниця.
Лорен також відверто розповіла про свою боротьбу з дислексією і про те, як світ відкрився для неї після того, як їй поставили правильний діагноз. Тоді в коледжі вона змогла орієнтуватися в навколишньому світі та навчитися "вчитися".
Минулого року пара оголосила, що залишає Сіетл, де Безос побудував свою імперію, і переїжджає в Маямі, щоб бути ближче до своїх близьких. Пара багато подорожує. Цього літа закохані здійснили круїз Європою на борту шикарної яхти Koru. Побували в Греції разом з Кім Кардаш'ян, а потім вирушили в подорож Середземним морем. Побували в Італії, де зустрілися з Папою Римським і відвідали фонтан Треві в Римі.
Потім відпочили на Сардинії в компанії безлічі знаменитостей, включно з Орландо Блумом, Кеті Перрі, Леонардо Ді Капріо і його дівчиною Вітторією Черетті.
Раніше, 10 травня, наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес поділилася рідкісною фотографією сина. Нікко Гонсалес є сином Лорен від першого шлюбу. Хлопець робить кар'єру моделі і дебютував на подіумі на Тижні моди в Мілані в січні 2024 року.