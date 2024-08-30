Лорен Санчес відверто розповіла про життя з мільярдером Джеффом Безосом (фото)

Колишня журналістка поділилася тихими моментами життя із засновником Amazon. Вони багато подорожують світом. Цього літа здійснили круїз Середземним морем на шикарній яхті Безоса.

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Колишня журналістка Лорен Санчес заручена з одним із найбагатших чоловіків у світі. В інтерв'ю Рeople лауреатка премії "Еммі" заявила, що її особисте життя із засновником Amazon Джеффом Безосом набагато стриманіше, ніж можна було б припустити з огляду на їхні часті перельоти й напружену роботу.

"Мій улюблений час — коли вдома тихо і спокійно, і ми з Джеффом вирішуємо, яке шоу будемо дивитися сьогодні ввечері", — розповіла 54-річна філантропиня. Як і більшість пар, вони не завжди погоджуються, що дивитися. "Щоб прийняти рішення, потрібно трохи часу", — зі сміхом зізнається Санчес. "Ви можете собі уявити, що наші смаки трохи різняться. Але я люблю наш час біля телевізора, ми просто чудово проводимо час".

На запитання, що зараз їм подобається дивитися найбільше, вона відповіла: "Нещодавно ми подивилися "Оленятко", якого, звісно, всі бачили. "Fallout" теж був дуже гарний. Ми також щойно закінчили "Presumed Innocent", що було неймовірно. О, і нам дуже сподобався "Severance".

У найближчі кілька тижнів їхній щовечірній ритуал доведеться відкласти, оскільки Санчес вирушає в тур на підтримку книжки "Муха, що летіла в космос" — проєкту, на розробку якого пішло кілька років.

"Я так рада, що мої діти зможуть побачити, як я це роблю, адже вони роками підбадьорювали мене написати цю книжку, і нарешті я це зробила", — каже мама трьох дітей, яка виховує 23-річного Нікко Гонсалеса від колишнього футболіста Тоні Гонсалеса та двох дітей-підлітків, Евана та Еллу, від свого колишнього чоловіка, кращого голлівудського агента Патріка Вайтселла. Книга Санчеса оповідає про Флінн, муху, яка зазнає труднощів у школі, але все ще хоче слідувати за своєю мрією стати астронавтом. Одного разу, досліджуючи ракетну компанію по дорозі в Західному Техасі, вона летить на ракеті, що злітає з нею на борту, і зрештою потрапляє в пригоду всього її життя.

"Одна з тем полягає в тому, що всі вчаться по-різному, і навіть якщо навчання дається важко, це не означає, що ви не зможете слідувати за своїми мріями", — зазначила письменниця.

Лорен також відверто розповіла про свою боротьбу з дислексією і про те, як світ відкрився для неї після того, як їй поставили правильний діагноз. Тоді в коледжі вона змогла орієнтуватися в навколишньому світі та навчитися "вчитися".

Минулого року пара оголосила, що залишає Сіетл, де Безос побудував свою імперію, і переїжджає в Маямі, щоб бути ближче до своїх близьких. Пара багато подорожує. Цього літа закохані здійснили круїз Європою на борту шикарної яхти Koru. Побували в Греції разом з Кім Кардаш'ян, а потім вирушили в подорож Середземним морем. Побували в Італії, де зустрілися з Папою Римським і відвідали фонтан Треві в Римі.

Потім відпочили на Сардинії в компанії безлічі знаменитостей, включно з Орландо Блумом, Кеті Перрі, Леонардо Ді Капріо і його дівчиною Вітторією Черетті.

Раніше, 10 травня, наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес поділилася рідкісною фотографією сина. Нікко Гонсалес є сином Лорен від першого шлюбу. Хлопець робить кар'єру моделі і дебютував на подіумі на Тижні моди в Мілані в січні 2024 року.