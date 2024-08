Наречена Безоса Лорен Санчес прийшла на вечірку в дизайнерській сукні за 3 500 доларів (фото)

Засновник Amazon заручений із колишньою журналісткою з 2022 року. Пара часто з'являється разом на різних вечірках. Лорен Санчес і Джефф Безос є засновниками благодійного фонду із захисту навколишнього середовища.

Наречена одного з найбагатших людей світу Джеффа Безоса колишня журналістка Лорен Санчес стала уособленням голлівудського гламуру. Вона справила враження на вечірці на честь 6-ї річниці фестивалю This Is About Humanity в Лос-Анджелесі.

На цьому заході, присвяченому підтримці розлучених і возз'єднаних родин на кордоні США, Лорен проявила себе не тільки як провідна постать у сфері благодійності, а й продемонструвала елегантний смак у виборі одягу.

Санчес привернула загальну увагу ефектною чорною сукнею від Alexander McQueen, прикрашеною яскравим принтом у вигляді червоних троянд з колекції дизайнера весна-літо 2024. Вечірня сукня бюстьє, вартістю 3 500 доларів, стала свідченням бездоганного смаку Лорен і підкреслила її статус, як ікони стилю.

Будучи нареченою засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен стала невід'ємною частиною як вищого світу, так і світу благодійності. Вона набагато більше, ніж просто партнер одного з найвпливовіших людей у світі. У свої 54 роки Санчес побудувала вражаючу кар'єру, вона — лауреатка премії Еммі, журналістка, а також ліцензований пілот гелікоптера і автор дитячої книжки. Але її найвпливовіша роль, можливо, — це посада віцеголови Bezos Earth Fund.

Цей фонд, який Лорен і Джефф відкрили 2020 року, націлений на боротьбу з однією з найгостріших проблем нашого часу — зміною клімату. Маючи місію з розподілу грантів на суму понад 10 мільярдів доларів, фонд підтримує ініціативи, спрямовані на скорочення втрати біорізноманіття та боротьбу з кліматичною кризою. Її роль у Bezos Earth Fund демонструє не тільки її відданість справі захисту довкілля, а й її далекоглядний підхід до вирішення глобальних проблем. Вечір у Лос-Анджелесі став лише однією з яскравих подій цього літа для Лорен і Джеффа. На заході також були присутні багато знаменитостей, включно з Євою Лонгорією, Джорданою Брюстер і Джуліанною Гаф.

Раніше, 10 травня, наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес поділилася рідкісною фотографією сина. Нікко Гонсалес є сином Лорен від першого шлюбу. Хлопець робить кар'єру моделі і дебютував на подіумі на Тижні моди в Мілані в січні 2024 року.