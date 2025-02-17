Нареченій відняло мову, коли вона побачила, в чому прийшла на весілля її сестра (фото)

Учасники обговорення у коментарях поспівчували нареченій, однак деякі були більш жорсткими, запропонувавши їй не запрошувати сестру на весілля.

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Майбутня наречена була вкрай розчарованою, побачивши сукню, яку її сестра збиралась одягнути на весілля. Жінка, яка вирішила не розкривати свого імені, поділилась подробицями цієї історії на одному з тематичних форумів у Reddit.

За словами авторки вірусного допису, її близька родичка, попри встановлений дрес-код й табу на світлі кольори, обрала блідо-блакитну сукню до підлоги, яка здавалась практично білою.

Сукня сестри

"З самого початку планування весілля я хвилювалася про те, що одягне моя родина. Наприклад, моя мама, яка любить носити блискучі та екстравагантні сукні, сказала, що хоче бути другою за важливістю жінкою на заході. Саме тому я вирішила запровадити на церемонії дрес-код, який передбачав відсутність блідих або світлих кольорів та блискучих суконь", — розповідає наречена.

Сестра нареченої обрала майже білу сукню на весілля Фото: Reddit

Втім, найбільше її зачепив вчинок сестри, яка обрала на церемонію вбрання, яке можна легко сплутати з весільною сукнею. "Я була шокована. Знала, що це буде блискуча сукня, але ж не майже біла", — додає вона.

Обговоривши це, родичкам вдалося дійти згоди. "Не думаю, що вона вдягне цю сукню на весілля. Їй просто сподобався фасон, але вона не подумала, що це буде проблемою", — пише жінка.

Фінал історії

Цей пост швидко став популярним, зібравши десятки тисяч реакцій і коментарів. Користувачі мережі поспівчували нареченій, однак деякі були більш жорсткими, запропонувавши їй не запрошувати сестру на весілля.

"Скажіть їй, щоб обрала щось інше, або може залишитися вдома", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша написала: "Вітаю з подвійним весіллям";

"Попросіть вашого фотографа відредагувати кожну її фотографію й переодягніть в дрантя кольору дитячих шмарклів", — порадив ще один юзер.

Наречена була приголомшена такими відгуками й пояснила, що між нею та сестрою немає неприязні.

"Я, безумовно, люблю свою сестру і не збираюся відмовляти їй у запрошенні на весілля, як рекомендувала половина людей у коментарях. Вірю, що це не спеціально", — зазначила вона.

Нагадаємо, батько нареченої з індійського міста Нью-Делі зупинив весілля, коли побачив, як співає і танцює його зять під пісню "Що ховається під блузкою" з фільму "Лиходій".

А от 23-річна майбутня наречена Дженніфер Меєр, яка живе у Міннесоті (США), витратила понад $600 на весільні запрошення, а коли вони надійшли усім гостям, то виявила невелику, але прикру орфографічну помилку.