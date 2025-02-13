"Ледача наречена" вийшла заміж й вразила гостей своїм весільним вбранням (фото)
Емі зі своїм коханим орендували банкетний зал в бібліотеці, щоб зменшити витрати. Також самі робили зачіску та макіяж, організували музику й готували їжу.
Емі з Великої Британії одягнула на весілля замість традиційної білої сукні звичайні сині джинси, сорочку в клітинку та фланелеві черевики. Жінка, яку в інтернеті прозвали "ледачою нареченою", у своїх соціальних мережах пояснила, що у такий спосіб намагалась заощадити гроші.
"Ми орендували банкетний зал в бібліотеці, щоб зменшити витрати. Самі робили зачіску та макіяж, організували музику, готували їжу. Єдине що — довелось заплатити фотографу", — розповідає Емі.
Жорстка економія
Наречена додала, що прикрас на весіллі майже не було. Крім того, вони з коханим обійшлися без вишуканого проходу до вівтаря, оскільки вважають, що це "марнотратство", адже всі матеріали потім доведеться викинути.
Її повсякденне вбрання привернуло увагу користувачів мережі, дехто назвав жінку дріб’язковою та ледачою.
- "Зазвичай ми одягаємося так, щоб заощадити гроші, але водночас — весілля буває не кожен день — це дуже особливий момент", — написав один з глядачів у TikTok;
- Інший додав: "Таке враження, що вони тільки що прийшли з ферми";
- "Я не розумію, чому люди роблять особливий день таким банальним. Нехай таке кохання ніколи не знайде мене знову", — написав наступний;
- Ще одна учасниця обговорення вставила й свої п’ять копійок: "Це мій найгірший кошмар, але я рада за вас!".
Переваги економного весілля
Попри розбіжності у коментарях, Емі зауважила, що їхнє економне весілля має певні переваги. "Завдяки цьому ми матимемо довший медовий місяць влітку", — пояснила вона. Дехто поцікавився, чому жінка не взяла сукню в оренду або не купила її за символічну плату в благодійному магазині. Емі відповіла, що просто не хотіла цього робити.
До речі, згідно з опитуванням Hitched, проведеним у 2024 році, середня вартість весілля у Великій Британії становить 23 тисячі фунтів стерлінгів. Це на 12% більше, ніж торік.
Нагадаємо, батько нареченої з індійського міста Нью-Делі зупинив весілля, коли побачив, як співає і танцює його зять під пісню "Що ховається під блузкою" з фільму "Лиходій".
А от 23-річна майбутня наречена Дженніфер Меєр, яка живе у Міннесоті (США), витратила понад $600 на весільні запрошення, а коли вони надійшли усім гостям, то виявила невелику, але прикру орфографічну помилку.