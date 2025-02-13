"Ледача наречена" вийшла заміж й вразила гостей своїм весільним вбранням (фото)

Емі зі своїм коханим орендували банкетний зал в бібліотеці, щоб зменшити витрати. Також самі робили зачіску та макіяж, організували музику й готували їжу.

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Емі з Великої Британії одягнула на весілля замість традиційної білої сукні звичайні сині джинси, сорочку в клітинку та фланелеві черевики. Жінка, яку в інтернеті прозвали "ледачою нареченою", у своїх соціальних мережах пояснила, що у такий спосіб намагалась заощадити гроші.

"Ми орендували банкетний зал в бібліотеці, щоб зменшити витрати. Самі робили зачіску та макіяж, організували музику, готували їжу. Єдине що — довелось заплатити фотографу", — розповідає Емі.

Жорстка економія

Наречена додала, що прикрас на весіллі майже не було. Крім того, вони з коханим обійшлися без вишуканого проходу до вівтаря, оскільки вважають, що це "марнотратство", адже всі матеріали потім доведеться викинути.

Емі зробила зачіску своїми силами Фото: TikTok

Її повсякденне вбрання привернуло увагу користувачів мережі, дехто назвав жінку дріб’язковою та ледачою.

"Зазвичай ми одягаємося так, щоб заощадити гроші, але водночас — весілля буває не кожен день — це дуже особливий момент", — написав один з глядачів у TikTok;

Інший додав: "Таке враження, що вони тільки що прийшли з ферми";

"Я не розумію, чому люди роблять особливий день таким банальним. Нехай таке кохання ніколи не знайде мене знову", — написав наступний;

Ще одна учасниця обговорення вставила й свої п’ять копійок: "Це мій найгірший кошмар, але я рада за вас!".

Переваги економного весілля

Попри розбіжності у коментарях, Емі зауважила, що їхнє економне весілля має певні переваги. "Завдяки цьому ми матимемо довший медовий місяць влітку", — пояснила вона. Дехто поцікавився, чому жінка не взяла сукню в оренду або не купила її за символічну плату в благодійному магазині. Емі відповіла, що просто не хотіла цього робити.

До речі, згідно з опитуванням Hitched, проведеним у 2024 році, середня вартість весілля у Великій Британії становить 23 тисячі фунтів стерлінгів. Це на 12% більше, ніж торік.

Нагадаємо, батько нареченої з індійського міста Нью-Делі зупинив весілля, коли побачив, як співає і танцює його зять під пісню "Що ховається під блузкою" з фільму "Лиходій".

А от 23-річна майбутня наречена Дженніфер Меєр, яка живе у Міннесоті (США), витратила понад $600 на весільні запрошення, а коли вони надійшли усім гостям, то виявила невелику, але прикру орфографічну помилку.