"Ленивая невеста" вышла замуж и поразила гостей своим свадебным нарядом (фото)

Эми со своим возлюбленным арендовали банкетный зал в библиотеке, чтобы уменьшить расходы. Также они сами делали прическу и макияж, организовали музыку и готовили еду.

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Эми из Великобритании надела на свадьбу вместо традиционного белого платья обычные синие джинсы, рубашку в клетку и фланелевые ботинки. Женщина, которую в интернете прозвали "ленивой невестой", в своих социальных сетях объяснила, что таким образом пыталась сэкономить деньги.

"Мы арендовали банкетный зал в библиотеке, чтобы уменьшить расходы. Сами делали прическу и макияж, организовали музыку, готовили еду. Единственное — пришлось заплатить фотографу", — рассказывает Эми.

Жесткая экономия

Невеста добавила, что украшений на свадьбе почти не было. Кроме того, они с любимым обошлись без изысканного прохода к алтарю, поскольку считают, что это "расточительство", ведь все материалы потом придется выбросить.

Эми сделала прическу своими силами Фото: TikTok

Ее повседневный наряд привлек внимание пользователей сети, некоторые назвали женщину мелочной и ленивой.

"Обычно мы одеваемся так, чтобы сэкономить деньги, но в то же время — свадьба бывает не каждый день — это очень особенный момент", — написал один из зрителей в TikTok;

Другой добавил: "Такое впечатление, что они только что пришли с фермы";

"Я не понимаю, почему люди делают особенный день таким банальным. Пусть такая любовь никогда не найдет меня снова", — написал следующий;

Еще одна участница обсуждения вставила и свои пять копеек: "Это мой худший кошмар, но я рада за вас!".

Преимущества экономной свадьбы

Несмотря на разногласия в комментариях, Эми отметила, что их экономная свадьба имеет определенные преимущества. "Благодаря этому мы получим длинный медовый месяц летом", — пояснила она. Некоторые юзеры поинтересовались, почему женщина не взяла платье в аренду или не купила его за символическую плату в благотворительном магазине. Эми ответила, что просто не хотела этого делать.

Кстати, согласно опросу Hitched, проведенному в 2024 году, средняя стоимость свадьбы в Великобритании составляет 23 тысячи фунтов стерлингов. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

Напомним, отец невесты из индийского города Нью-Дели остановил свадьбу, когда увидел, как поет и танцует его зять под песню "Что скрывается под блузкой" из фильма "Злодей".

А вот 23-летняя будущая невеста Дженнифер Мейер, которая живет в Миннесоте (США), потратила более $600 на свадебные приглашения, а когда они поступили всем гостям, то обнаружила небольшую, но досадную орфографическую ошибку.