Отец невесты остановил свадьбу, когда увидел, как поет и танцует его зять (фото)

Жених попытался исправить ситуацию, но отец невесты не хотел ничего слушать. Свадьбу пришлось отменить. Молодой человек обиделся и ушел, а его возлюбленная в слезах побежала вслед.

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Отец невесты из индийского города Нью-Дели остановил свадьбу, когда увидел, как поет и танцует его зять под песню "Что скрывается под блузкой" из фильма "Злодей". Этот скандал стал публичным, когда в социальных сетях завирусилась вырезка из газеты.

Сообщается, что скандал произошел, когда друзья жениха включили песню из фильма и попросили его станцевать. Мужчина долго не думал и начал весело танцевать под восторженные крики гостей, присутствующих на церемонии. Это очень возмутило отца невесты, который остановил церемонию. По его словам, своим непристойным поведением будущий зять опозорил ценности его семьи.

Жених попытался исправить ситуацию, но отец невесты не хотел ничего слушать. Свадьбу пришлось отменить. Молодой человек обиделся и ушел, а его возлюбленная в слезах побежала вслед.

Позже в социальных сетях завирусилась вырезка из газеты, где можно увидеть заголовок: "Жених танцует под "Choli Ke Peeche", чтобы развлечь гостей. Отец невесты отменяет свадьбу".

Между прочим, песню "Что скрывается под блузкой" можно услышать в фильме "Злодей", снятом в 1993 году. В ходе одной сцены главная героиня танцует в окружении других женщин, которые спрашивают у нее: "Что скрывается под твоей блузкой?". Женщина отвечает: "Под блузкой — мое сердце, которое я отдам любимому". В 1990-х годах эта песня считалась скандальной из-за неоднозначного названия.

Кроме того, мы рассказывали, как невеста потеряла сознание в самый ответственный момент на свадьбе. Планировалось, что этот день станет самым счастливым в жизни 28-летней Кэтрин Фрэнкс из США, однако церемония бракосочетания обернулась для нее настоящим шоком. В тот момент, когда молодоженам уже объявили, что они муж и жена, женщина внезапно потеряла сознание у алтаря церкви — прямо на глазах гостей и родных.

Напомним, ранее Фокус писал, что 23-летняя будущая невеста Дженнифер Мейер, которая живет в Миннесоте (США), потратила более $600 на свадебные приглашения, а когда они поступили всем гостям, то обнаружила небольшую, но досадную орфографическую ошибку.