Батько нареченої зупинив весілля, коли побачив, як співає і танцює його зять (фото)

Наречений спробував виправити ситуацію, але батько нареченої не хотів нічого слухати. Весілля довелося скасувати. Молодий чоловік образився й пішов геть, а його кохана у сльозах побігла вслід.

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Батько нареченої з індійського міста Нью-Делі зупинив весілля, коли побачив, як співає і танцює його зять під пісню "Що ховається під блузкою" з фільму "Лиходій". Цей скандал став публічним, коли у соціальних мережах завірусилась вирізка з газети.

Повідомляється, що скандал стався, коли друзі нареченого увімкнули пісню з фільму і попросили його станцювати. Чоловік довго не думав й почав весело танцювати під захоплені вигуки гостей, присутніх на церемонії. Це дуже обурило батька нареченої, який зупинив церемонію. За його словами, своєю непристойною поведінкою майбутній зять зганьбив цінності його сім'ї.

Наречений спробував виправити ситуацію, але батько нареченої не хотів нічого слухати. Весілля довелося скасувати. Молодий чоловік образився й пішов геть, а його кохана у сльозах побігла вслід.

Пізніше у соціальних мережах завірусилась вирізка з газети, де можна побачити заголовок: "Наречений танцює під "Choli Ke Peeche", щоб розважити гостей. Батько нареченої скасовує весілля".

Між іншим, пісню "Що ховається під блузкою" можна почути у фільмі "Лиходій", знятому 1993 року. В ході однієї сцени головна героїня танцює в оточенні інших жінок, які питають у неї: "Що ховається під твоєю блузкою?". Жінка відповідає: "Під блузкою — моє серце, яке я віддам коханому". У 1990-х роках ця пісня вважалася скандальною через неоднозначну назву.

Крім того, ми розповідали, як наречена втратила свідомість у найвідповідальнішу мить на весіллі. Планувалось, що цей день стане найщасливішим у житті 28-річної Кетрін Френкс із США, однак церемонія одруження обернулась для неї справжнім шоком. У той момент, коли молодятам вже оголосили, що вони чоловік та дружина, жінка раптово знепритомніла біля вівтаря церкви — просто на очах гостей та рідних.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна майбутня наречена Дженніфер Меєр, яка живе у Міннесоті (США), витратила понад $600 на весільні запрошення, а коли вони надійшли усім гостям, то виявила невелику, але прикру орфографічну помилку.