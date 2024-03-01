"Вже не вперше": наречена втратила свідомість у найвідповідальнішу мить на весіллі

Зараз молодята з гумором згадують цю історію та обіцяють розповісти її майбутнім дітям.

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Планувалось, що день весілля стане найщасливішим у житті 28-річної Кетрін Френкс із США, однак церемонія одруження обернулась для неї справжнім шоком. У той момент, коли молодятам вже оголосили, що вони чоловік та дружина, наречена раптово знепритомніла біля вівтаря церкви – просто на очах гостей та рідних. Про це пише видання Daily Mail.

Кетрін розповідає, що почулася погано через сильну спеку та тривале перебування під променями яскравого світла під час фотозйомки, оскільки церемонія тривала понад 40 хвилин.

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"Раптом в мене почало темніти в очах і запаморочуватися голова. Я встигла попередити чоловіка, що ось-ось знепритомнію. І справді, за мить опинилася на підлозі", – згадує вона.

На кадрах, які зняв один з гостей весілля, можна побачити, як жінка несподівано падає на підлогу, а її чоловік та друзі намагаються допомогти їй отямитися. На щастя, наречена швидко прийшла в себе й змогла продовжити святкування. Вона жартує, що подібні курйози трапляються з нею регулярно.

"Я досить незграбна людина, тому вже звикла до того, що зі мною трапляються такі речі – це вже не вперше", – додає Кетрін.

На щастя, наречена швидко прийшла в себе й змогла продовжити святкування. Фото: Kennedy News & Media

Наступного дня жінка все ж звернулась до лікаря через погане самопочуття. Медики діагностували у неї зневоднення організму на тлі вірусної інфекції.

Зараз молодята з гумором згадують цю історію та обіцяють розповісти її майбутнім дітям. У квітні пара чекає на народження первістка.

"Тепер це сімейний жарт! Безперечно, ми розкажемо цю кумедну історію нашій дитині, коли вона підросте", – каже Кетрін.

Зараз молодята з гумором згадують цю історію та обіцяють розповісти її майбутнім дітям. Фото: Kennedy News & Media Зараз молодята з гумором згадують цю історію та обіцяють розповісти її майбутнім дітям. Фото: Kennedy News & Media

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на гей-весіллі американців Джеффрі та його обранця Жоао уся увага дісталася мамі нареченого – пані Джоді. Замість традиційної сукні жінка вирішила вдягнути блакитну бальну сукню з діадемою та білими рукавичками.

Крім того, весілля у Китаї закінчилось грандіозним скандалом: наречений помстився невірній коханій, публічно продемонструвавши відео, на якому вона зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри.