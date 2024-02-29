"Ненавидить все місто": свекруха зі свекром найняли бандитів, щоб зірвати весілля свого сина

Консервативна родина нареченого не сприйняла його обраницю, Олександру, через її скромне походження.

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Весілля молодят з міста Сьюдад-Обрегон, що у Мексиці, зіпсували батьки нареченого, які вдалися до жорстоких та аморальних вчинків, аби завадити одруженню сина. Деталі цієї історії розкрито на тематичному форумі в Reddit.

Усе почалося з того, що заможна родина нареченого не сприйняла його дівчину, Олександру, через її скромне походження, вирішивши, що вона хоче лише грошей. Попри довгі стосунки закоханих, батьки хлопця постійно цькували його обраницю, погрожуючи їй та намагаючись підкупити.

Коли ж пара оголосила про заручини, мати нареченого вдала серцевий напад, звинувачуючи в цьому Олександру та вимагаючи від неї компенсації за лікування.

Попри довгі стосунки закоханих, батьки хлопця постійно цькували його обраницю, погрожуючи їй та намагаючись підкупити. Фото: Reddit

У день весілля, призначений на 18 лютого, свекор та свекруха так і не з’явилися на святкуванні, але без їхньої участі не обійшлося. У розпал церемонії невідомі облили наречену червоною фарбою, зіпсувавши її весільну сукню. Як з’ясувалося пізніше, хуліганів найняли невгамовні батьки нареченого.

Крім того, вони анонімно донесли поліції про наявність наркотиків на заході. На щастя, правоохоронці, які прибули за викликом, так нікого і не арештували.

У розпал церемонії невідомі облили наречену червоною фарбою, зіпсувавши її весільну сукню. Фото: Reddit У розпал церемонії невідомі облили наречену червоною фарбою, зіпсувавши її весільну сукню. Фото: Reddit

Цікаво, що після весілля цей кошмар не закінчився. Перед медовим місяцем родичі заховали паспорт та візу нареченого, намагаючись зірвати поїздку, але молодята все ж вирушили у подорож.

Місцева громада, щоб підтримати закоханих, закидала будинок їхніх кривдників яйцями.

"Їх ненавидить все місто", – написав один з користувачів Reddit.

Хуліганів найняли невгамовні батьки нареченого. Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на гей-весіллі американців Джеффрі та його обранця Жоао уся увага дісталася мамі нареченого – пані Джоді. Замість традиційної сукні жінка вирішила вдягнути блакитну бальну сукню з діадемою та білими рукавичками.

Крім того, весілля у Китаї закінчилось грандіозним скандалом: наречений помстився невірній коханій, публічно продемонструвавши відео, на якому вона зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри.