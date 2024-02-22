Наречений показав на весіллі відео, на якому кохана зраджує йому з чоловіком вагітної сестри

Щоб помститися зрадниці, наречений вирішив зберегти кадри з камери відеоспостереження й осоромити її перед всіма гостями просто під час церемонії одруження.

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Весілля у Китаї закінчилось грандіозним скандалом: наречений помстився невірній коханій, публічно продемонструвавши відео, на якому вона зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри. Про це пише видання LadBible.

За словами чоловіка, він випадково застукав коханців під час тестування прихованої камери в їхньому будинку. Щоб помститися зрадниці, наречений вирішив зберегти кадри й осоромити її перед всіма гостями просто під час церемонії одруження.

Коли уже всі зібрались та розпочали святкування, китаєць раптово вмикає запис на проєкторі та кричить: "Ви думали, я нічого не знаю?!".

Наречена кидає в нього букет, а гості намагаються заспокоїти молодят, однак все марно.

Відео викликало суперечки у коментарях. Однак більшість юзерів стали на захист чоловіка, вважаючи таку помсту цілком виправданою.

"Нащо було влаштовувати весілля? Стільки грошей викинули даремно"

"Багаті люди точно знають, як витрачати гроші та час"

"Справа не в грошах, а в тому, щоб провчити"

"Ха, і це вона ще злиться в кінці?"

"Чи може хтось перекласти, що вони говорять? Мені потрібно знати"

"Це найкраща помста"

"Вона безумовно заслужила на це"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дружину, яка придумала хитромудрий спосіб помститися своєму невірному чоловікові й вирішила розповісти про зраду всім жителям району, де вони живуть. Жінка червоною фарбою написала записку на матраці, який виставила біля стіни їхнього будинку.

Крім того, 23-річна Джоні Вілкокс, яка працює баристою у Флориді (США), розповіла, що її 49-річний батько Девід почав таємно зустрічатися з її близькою подругою Джиною. Нещодавно стало відомо, що дівчина ще й вагітна від нього. Ситуація настільки загострилася, що сім'ю Вілкоксів запросили на відоме телевізійне ток-шоу.