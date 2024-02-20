"Мисливиця за золотом": дівчина дізналась, що близька подруга вагітна від її 49-річного батька

Чоловік стверджує, що кохає свою юну обраницю і не бачить у цьому нічого поганого.

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23-річна Джоні Вілкокс, яка працює баристою у Флориді (США) розповіла, що її 49-річний батько Девід почав таємно зустрічатися з її близькою подругою Джиною. Нещодавно стало відомо, що дівчина ще й вагітна від нього. Детальніше про цю заплутану історію написав таблоїд Mirror.

За словами Джоні, після того, як вони з Джиною познайомилися та подружилися, та почала проявляти інтерес до її забезпеченого батька. Згодом між ними зав'язалися інтимні стосунки, про що блогерка дізналася випадково.

Вілкокс була вкрай обурена зрадою з боку найближчих людей. Вона назвала подругу "мисливицею за золотом", яка прагне отримувати подарунки та жити у розкоші, адже Девід почав возити свою коханку у подорожі та дарувати цінні речі.

49-річний Девід покохав 23-річну подругу своєї доньки. Фото: Dr Phil

Ситуація настільки загострилася, що сім'ю Вілкоксів запросили на відоме телевізійне ток-шоу. Там Джоні розповіла про образу та розчарування, а її батько наполягав, що кохає свою юну обраницю і не бачить у цьому нічого поганого.

Як з'ясувалося в ході програми, це не перший випадок, коли Девід залицяється до подруг своєї доньки. Він вже мав романи з дівчатами з її футбольної команди.

Скандальна історія викликала жваве обговорення у соцмережах.

Багато хто засуджує вчинок Девіда та Джини, адже вони зрадили довіру Джоні. Проте є й ті, хто вважає, що дорослі люди мають право самостійно обирати собі партнерів незалежно від віку.

23-річна Джоні Вілкокс разом з подругою Джиною. Фото: Dr Phil

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як наречена дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Пара прожила разом 6 років. Жінка навіть не підозрювала, що коханий чоловік зустрічається з іншою дівчиною за її спиною.

Крім того, ми розповідали про 37-річного британця Марка Гетча, який вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (близько 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Цей жарт швидко розлетівся мережею та викликав бурхливу реакцію у коментарях.