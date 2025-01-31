Невеста потратила $600 на свадебные приглашения, а потом заметила курьезную ошибку (видео)

Вместо того чтобы паниковать, женщина обратилась в компанию, которая напечатала приглашение. Она думала, что придется заплатить за замену бланков.

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23-летняя будущая невеста Дженнифер Мейер, которая живет в Миннесоте (США), потратила более $600 на свадебные приглашения, а когда они поступили всем гостям, то обнаружила небольшую, но досадную орфографическую ошибку. Об этом женщина рассказала в TikTok.

"Я заказала приглашения 19 января, перечитала их около 20 раз и попросила родителей также проверить. Никто даже не заметил, что была лишняя "d" в слове "wedding" (свадьба)", — написала автор истории.

Ошибка в открытке

Когда Меер впервые открыла коробку, то отвлеклась на детали и не заметила ошибку.

"Моя мама сказала: "О нет!". Сперва подумала, что она шутит. Все, о чем я тогда могла думать, это то, что придется заплатить за их переработку", — сказала Дженнифер в интервью Newsweek.

Приглашение на свадьбу напечатали с ошибкой Фото: TikTok

Вместо того чтобы паниковать, Мейер обратилась в компанию Minted, которая напечатала приглашения, ожидая, что ей придется заплатить за замену бланков. К ее удивлению, фирма предложила перепечатать открытки без дополнительных затрат.

"Обслуживание клиентов было лучшим, с которым я работала в свадебной индустрии. В противном случае пришлось бы надеяться, что люди не заметят", — сказала она.

Реакция сообщества

Майер поделилась приглашениями на своей странице в TikTok. Ее видео собрало более 1,8 миллиона просмотров. Зрители поспешили в комментариях поделиться своей реакцией.

"Буквально поставил видео на паузу", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Пришлось искать в комментариях, чтобы увидеть, что это за ошибка!".

Другие зрители поделились собственными историями об орфографических ошибках на свадебных приглашениях. "У нас была такая же формулировка. Я не заметила, пока один из моих друзей не сказал (конечно, они все были разосланы)", — отметил один из юзеров. "Ничего страшного. В моих приглашениях было написано "семидесятого февраля" вместо "семнадцатого", и я не заметила этого, пока не разослала 40 приглашений", — прокомментировала следующая зрительница.

Напомним, ранее Фокус писал, что видео воссоединения молодого парня и его возлюбленной с неожиданной реакцией на это их друзей завирусилось в TikTok. Курьезный момент зафиксировала камера, когда юноша заходит в комнату, где его никто не ждал.

Кроме того, молодожены Аманда и Нейтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в том числе Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Мики Мауса.