Гости получили приглашение на свадьбу с QR-кодом, требующим ввести банковские реквизиты

Приглашенная на свадебную церемонию женщина не понимает куда подевались обычные бумажные приглашения. Она не хочет отправлять свои личные данные.

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Люди, которые получили приглашение на свадьбу с QR-кодом, требующим ввести банковские реквизиты, остались в недоумении. Об этом рассказала одна из пользовательниц сайта Mumsnet.

Женщина обратилась к пользователям соцсетей за советом после того, как получила приглашение на свадьбу с QR-кодом. Ей необходимо было ввести свои банковские реквизиты, прежде чем она сможет получить доступ к любой информации о торжестве.

Женщина не понимает куда подевались обычные бумажные приглашения, поэтому она решила спросить в людей действительно ли подобные методы теперь в порядке вещей.

"Я что, неразумна, если считаю это очень странным? Мы просто совершенно не в курсе современных протоколов свадебных приглашений, или это уже в порядке вещей? Мы получили открытку с QR-кодом, который нужно отсканировать, чтобы сказать, будем ли мы присутствовать, чтобы получить доступ к выбору меню и т. д. Никаких проблем, мы с радостью это сделаем, но QR-код ведет нас прямо к онлайн-формам, в которых просят указать наши имена, адреса и адреса электронной почты — хорошо. Но и это не проблема. На второй странице сайта нас просят ввести данные банковской карты, и без этого мы не можем двигаться дальше, поэтому не можем сказать, будем ли мы на мероприятии, посмотреть список гостей, выбрать меню и т. д.", — написала женщина.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Большинство пользователей соцсети осудили пару за использование приглашений с QR-кодом, но другие призвали ее поговорить с ними, считая, что они допустили ошибку при создании приглашений.

"Определенно не нормально. Похоже на мошенничество", "Просто отправьте красивую открытку, сказав, что не сможете прийти", "Это похоже на то, что они напутали с онлайн-сервисом, который они используют. Я бы просто сообщила им об этом", — писали они.

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