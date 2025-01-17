"Понятия не имела": сестра пришла на свадьбу брата в неудачном наряде (фото)

Жених и невеста не волновались из-за этого инцидента, но далеко не все были такими же спокойными, в частности дружки, которые нервничали и, кажется, немного обиделись.

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Алекс Хатчерсон попала в неловкую ситуацию на свадьбе своего брата, придя на торжество в неудачном наряде. Как оказалось, они с сестрой случайно выбрали платья того же цвета, что и в подруг невесты. Курьезный ролик, опубликованный в TikTok, стал вирусным.

Хатчерсон объяснила, что эта путаница возникла из-за нехватки информации о дресс-коде на свадьбе.

"Сначала я планировала надеть черное платье с розовыми цветами. Однако я понятия не имела, каким будет празднование — официальным, полуофициальным или повседневным, поэтому решила надеть универсальный наряд", — рассказала автор ролика в интервью Newsweek.

Прибыв на место, Алекс и ее 20-летняя сестра поняли, что их платья полностью совпадает с нарядом дружок.

"Нам сразу стало так стыдно. К счастью, это была свадьба нашего брата. Он женился на самой милой девушке на планете, она сказал, что это было очень весело", — объясняет Хатчерсон.

Женщина выбрала неудачный наряд на свадьбе Фото: TikTok

Несмотря на то, что жених и невеста не волновались из-за этого инцидента, далеко не все были такими же спокойными, в частности подруги невесты, которые нервничали и, кажется, немного обиделись.

"Я просто 39-летняя мама, которая ради смеха поделилась этой историей со своими друзьями и семьей. Если это поможет будущим молодоженам лучше спланировать свадьбу, то я очень рада, что смогла помочь", — добавила она.

Напомним, Фокус рассказывал, как невеста позволила гостям свадьбы выбрать ей фамилию. До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев. Тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

Кроме того, жительница материковой части Китая, которая пробралась на свадебный банкет в Гонконге, выдав себя за подругу невесты, съела самые дорогие блюда. Видео с кадрами пышного застолья она опубликовала в своих социальных сетях, но позже удалила свои аккаунты, не справившись с сокрушительной критикой.