"Поняття не мала": сестра прийшла на весілля брата у невдалому вбранні (фото)

Наречений і наречена не хвилювалися через цей інцидент, але далеко не всі були такими ж спокійними, зокрема дружки, які нервували й, здається, трохи образилися.

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Алекс Хатчерсон потрапила у незручну ситуацію на весіллі свого брата, прийшовши на урочистість у невдалому вбранні. Як виявилось, вони з сестрою випадково обрали сукні того ж кольору, що й дружки нареченої. Курйозний ролик, опублікований у TikTok, став вірусним.

Хатчерсон пояснила, що ця плутанина виникла через брак інформації щодо дрес-коду на весіллі.

"Спочатку я планувала одягнути чорну сукню з рожевими квітами. Втім, я поняття не мала, яким буде святкування — офіційним, напівофіційним чи повсякденним, тож вирішила одягнути універсальне плаття", — розповіла авторка ролика в інтерв'ю Newsweek.

Прибувши на місце, Алекс та її 20-річна сестра зрозуміли, що їхнє вбрання повністю збігається з сукнями дружок.

"Нам одразу стало так соромно. На щастя, це було весілля нашого брата. Він одружився з наймилішою людиною на планеті, яка сказала, що це було дуже весело", — пояснює Хатчерсон.

Жінка обрала невдале вбрання на весіллі Фото: TikTok

Попри те, що наречений і наречена не хвилювалися через цей інцидент, далеко не всі були такими ж спокійними, зокрема подружки нареченої, які нервували й, здається, трохи образилися.

"Я просто 39-річна мама, яка поділилася цією історією зі своїми друзями та родиною для розваги. Якщо це допоможе майбутнім нареченим краще спланувати весілля, то я дуже рада, що змогла допомогти", — додала вона.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як наречена дозволила гостям весілля обрати їй прізвище. До весілля пари та голосування за зміну прізвище ще кілька місяців. Тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

Крім того, жителька материкової частини Китаю, яка пробралась на весільний банкет у Гонконзі, видавши себе за подругу нареченої, з’їла найдорожчі страви. Відео з кадрами пишного застілля вона опублікувала у своїх соціальних мережах, але пізніше видалила свої облікові записи, не впоравшись з нищівною критикою.