Невеста потеряла дар речи, когда увидела, в чем пришла на свадьбу ее сестра (фото)

Участники обсуждения в комментариях посочувствовали невесте, однако некоторые были более жесткими, предложив ей не приглашать сестру на свадьбу.

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Будущая невеста была крайне разочарована, увидев платье, которое ее сестра собиралась надеть на свадьбу. Женщина, которая решила не раскрывать своего имени, поделилась подробностями этой истории на одном из тематических форумов в Reddit.

По словам автора вирусного поста, ее близкая родственница, несмотря на установленный дресс-код и табу на светлые цвета, выбрала бледно-голубое платье в пол, которое казалось практически белым.

Платье сестры

"С самого начала планирования свадьбы я волновалась о том, что наденет моя семья. Например, моя мама, которая любит носить блестящие и экстравагантные платья, сказала, что хочет быть второй по важности женщиной на мероприятии. Именно поэтому я решила ввести на церемонии дресс-код, который предусматривал отсутствие бледных или светлых цветов и блестящих платьев", — рассказывает невеста.

Сестра невесты выбрала почти белое платье на свадьбу Фото: Reddit

Впрочем, больше всего ее задел поступок сестры, выбравшей на церемонию наряд, который можно легко спутать со свадебным платьем. "Я была шокирована. Знала, что это будет блестящее платье, но не почти белое", — добавляет она.

Обсудив это, родственницам удалось прийти к согласию. "Не думаю, что она наденет это платье на свадьбу. Ей просто понравился фасон, но она не подумала, что это будет проблемой", — пишет женщина.

Финал истории

Этот пост быстро стал популярным, собрав десятки тысяч реакций и комментариев. Пользователи сети посочувствовали невесте, однако некоторые были более жесткими, предложив ей не приглашать сестру на свадьбу.

"Скажите ей, чтобы выбрала что-то другое, или может остаться дома", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая написала: "Поздравляю с двойной свадьбой";

"Попросите вашего фотографа отредактировать каждую ее фотографию и переоденьте в обноски цвета детских соплей", — посоветовал еще один юзер.

Невеста была потрясена такими отзывами и объяснила, что между ней и сестрой нет неприязни.

"Я, безусловно, люблю свою сестру и не собираюсь отказывать ей в приглашении на свадьбу, как рекомендовала половина людей в комментариях. Верю, что это не специально", — отметила она.

Напомним, отец невесты из индийского города Нью-Дели остановил свадьбу, когда увидел, как поет и танцует его зять под песню "Что скрывается под блузкой" из фильма "Злодей".

А вот 23-летняя будущая невеста Дженнифер Мейер, которая живет в Миннесоте (США), потратила более $600 на свадебные приглашения, а когда они поступили всем гостям, то обнаружила небольшую, но досадную орфографическую ошибку.