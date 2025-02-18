Ніхто не може зрозуміти, як її носити: жінка купила незвичайну сукню (відео)

Блогерка Айсат придбала сукню Zara на розпродажі, але фасон виявився настільки складним, що дівчина не змогла розібратися, як її вдягнути. У пошуках рішення вона звернулася по допомогу до користувачів соцмереж.

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Мешканка Лондона на ім'я Айсат (Англія) стала зіркою соцмереж після того, як поділилася своїми спробами розібратися, як правильно носити сукню Zara. Її відео швидко розлетілося інтернетом, набравши мільйони переглядів і сотні коментарів.

Блогерка Айсат придбала сукню Zara ZW Collection Printed Midi на розпродажі, але зіткнулася з несподіваною проблемою — фасон виявився настільки заплутаним, що дівчина просто не змогла зрозуміти, як її вдягнути.

"Я бачила, як дівчина взяла його і швидко пішла, поки я чекала на чоботи. Це змусило мене подумати, що, на жаль, воно мені теж потрібне", — розповіла вона. Проте вже під час примірки Айсат усвідомила, що не може розібратися з сукнею.

Зневірившись, дівчина звернулася по допомогу до користувачів TikTok, виклавши відео зі спробами розгадати загадку вбрання. У ролику, який набрав 15,4 мільйона переглядів, дівчина здивовано роздивлялася сукню, намагаючись зрозуміти, де розташовані рукави і як її правильно вдягнути.

"Я не знаю, де моя голова, куди повинні йти руки. Тут дірки, але я не розумію, для чого вони", — каже Айсат у відео, яке викликало бурхливе обговорення.

У коментарях користувачі активно ділилися своїми здогадками й співчуттям:

"Я теж міряла цю сукню в Zara, навіть персонал не зміг мені допомогти";

"Мені довелося повернути її, вона занадто складна";

"Я ніколи не відчував такого стресу, просто спостерігаючи за кимось в інтернеті".

Популярність відео призвела до серії нових публікацій, де Айсат продовжувала шукати спосіб вдягнути сукню, а підписники пропонували їй різні інструкції та теорії.

Зрештою, через чотири дні й безліч невдалих спроб, дівчина звернулася по допомогу до своєї сім'ї. З їхньою підтримкою їй усе-таки вдалося розібратися з сукнею, хоча навіть у цьому випадку вбрання мало інакший вигляд, ніж на фото з сайту Zara.

Айсат, зі свого боку, з гумором ставиться до того, що сталося, визнаючи, що витрачає по годині на день, читаючи коментарі й сміючись над ситуацією.

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