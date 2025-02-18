Никто не может понять, как его носить: женщина купила необычное платье (видео)

Блогерша Айсат приобрела платье Zara на распродаже, но фасон оказался настолько сложным, что девушка не смогла разобраться, как его надеть. В поисках решения она обратилась за помощью к пользователям соцсетей.

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Жительница Лондона по имени Айсат (Англия) стала звездой соцсетей после того, как поделилась своими попытками разобраться, как правильно носить платье Zara. Ее видео быстро разлетелось по интернету, набрав миллионы просмотров и сотни комментариев.

Блогерша Айсат приобрела платье Zara ZW Collection Printed Midi на распродаже, но столкнулась с неожиданной проблемой — фасон оказался настолько запутанным, что девушка попросту не смогла понять, как его надеть.

"Я видела, как девушка взяла его и быстро ушла, пока я ждала сапоги. Это заставило меня подумать, что, к сожалению, оно мне тоже нужен", — рассказала она. Однако уже во время примерки Айсат осознала, что не может разобраться с платьем.

Отчаявшись, девушка обратилась за помощью к пользователям TikTok, выложив видео с попытками разгадать загадку наряда. В ролике, который набрал 15,4 миллиона просмотров, девушка в недоумении рассматривала платье, пытаясь понять, где находятся рукава и как его правильно надеть.

"Я не знаю, где моя голова, куда должны идти руки. Тут дырки, но я не понимаю, для чего они", — говорит Айсат в видео, которое вызвало бурное обсуждение.

В комментариях пользователи активно делились своими догадками и сочувствием:

"Я тоже мерила это платье в Zara, даже персонал не смог мне помочь";

"Мне пришлось вернуть его, оно слишком сложное";

"Я никогда не испытывал такого стресса, просто наблюдая за кем-то в интернете".

Популярность видео привела к серии новых публикаций, где Айсат продолжала искать способ надеть платье, а подписчики предлагали ей разные инструкции и теории.

В конечном итоге, спустя четыре дня и множество неудачных попыток, девушка обратилась за помощью к своей семье. С их поддержкой ей все-таки удалось разобраться с платьем, хотя даже в этом случае наряд выглядел иначе, чем на фото с сайта Zara.

Айсат, в свою очередь, с юмором относится к произошедшему, признавая, что тратит по часу в день, читая комментарии и смеясь над ситуацией.

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