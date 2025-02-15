Невеста не смогла сама нанести макияж, но соцсети помогли ей "стать королевой" (видео)

Женщина по имени Ханна никогда не умела правильно наносить макияж, поэтому решила обратиться к интернет-сообществу. Позже она поделилась наиболее полезными рекомендациями.

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В преддверии своей свадьбы 32-летняя Ханна из Великобритании решила сама сделать себе праздничный макияж, но столкнулась с проблемой: она не знала, с чего начать. Чтобы разобраться в ситуации, девушка обратилась за помощью к пользователям соцсетей. Ее видео в TikTok стало вирусным, набрав более 3,4 млн просмотров и тысячи комментариев с советами.

Ханна призналась, что никогда не умела правильно наносить макияж, несмотря на многолетний просмотр видео от известных блогеров. Когда свадьба стала ближе, она решила усовершенствовать свои навыки и попыталась разобраться в техниках нанесения косметики. Однако посещение магазинов лишь усилило ее замешательство. Тогда она решила обратиться к интернет-сообществу.

1 февраля Ханна разместила видео с просьбой о помощи, и пользователи соцсетей активно откликнулись. Они поделились своими советами по подбору оттенков, технике нанесения макияжа и особенностям работы с ее лицом. Среди наиболее полезных рекомендаций были:

Использование цветового корректора под глазами;

Нанесение румян выше обычного;

Замена холодных тонов на теплые;

Изменение порядка нанесения бронзера и контура;

Применение фиксатора для макияжа;

Увеличение количества тонального крема;

После использования этих советов Ханна заметно улучшила свои навыки и теперь тратит на макияж около 40 минут вместо прежних пяти. Более того, она усовершенствовала уход за кожей, чтобы добиться еще лучших результатов. Ее прогресс продолжает восхищать пользователей сети: видео с обновленным образом собрало свыше 1,6 млн просмотров и тысячи восторженных комментариев.

"Я научилась любить свои черты лица и обрела уверенность в себе. Этот опыт оказался для меня бесценным, ведь он помог мне принять себя и увидеть свою красоту", — сказала Ханна.

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