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Наречена не змогла сама нанести макіяж, але соцмережі допомогли їй "стати королевою" (відео)

Весільний макіяж, не змогла сама нанести макіяж, поради соцмереж, корисні поради, косметика, макіяж перед весіллям
Фото: newsweek | Ганна не побоялася попросити поради у користувачів соцмереж

Жінка на ім'я Ханна ніколи не вміла правильно наносити макіяж, тому вирішила звернутися до інтернет-спільноти. Пізніше вона поділилася найбільш корисними рекомендаціями.

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Напередодні свого весілля 32-річна Ханна з Великобританії вирішила сама зробити собі святковий макіяж, але зіткнулася з проблемою: вона не знала, з чого почати. Щоб розібратися в ситуації, дівчина звернулася по допомогу до користувачів соцмереж. Її відео в TikTok стало вірусним, набравши понад 3,4 млн переглядів і тисячі коментарів із порадами.

Ханна зізналася, що ніколи не вміла правильно наносити макіяж, попри багаторічний перегляд відео від відомих блогерів. Коли весілля стало ближчим, вона вирішила вдосконалити свої навички й спробувала розібратися в техніках нанесення косметики. Однак відвідування магазинів лише посилило її замішання. Тоді вона вирішила звернутися до інтернет-спільноти.

1 лютого Ганна розмістила відео з проханням про допомогу, і користувачі соцмереж активно відгукнулися. Вони поділилися своїми порадами щодо підбору відтінків, техніки нанесення макіяжу та особливостей роботи з її обличчям. Серед найбільш корисних рекомендацій були:

  • Використання колірного коректора під очима;
  • Нанесення рум'ян вище звичайного;
  • Заміна холодних тонів на теплі;
  • Зміна порядку нанесення бронзера і контуру;
  • Застосування фіксатора для макіяжу;
  • Збільшення кількості тонального крему;

Після використання цих порад Ханна помітно поліпшила свої навички й тепер витрачає на макіяж близько 40 хвилин замість колишніх п'яти. Ба більше, вона вдосконалила догляд за шкірою, щоб домогтися ще кращих результатів. Її прогрес продовжує захоплювати користувачів мережі: відео з оновленим образом зібрало понад 1,6 млн переглядів і тисячі захоплених коментарів.

"Я навчилася любити свої риси обличчя і набула впевненості в собі. Цей досвід виявився для мене неоціненним, адже він допоміг мені прийняти себе і побачити свою красу", — сказала Ханна.

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