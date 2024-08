Невеста Безоса Лорен Санчес пришла на вечеринку в дизайнерском платье за 3 500 долларов (фото)

Основатель Amazon помолвлен с бывшей журналисткой с 2022 года. Пара часто появляется вместе на разных вечеринках. Лорен Санчес и Джефф Безос являются основателями благотворительного фонда по защите окружающей среды.

Related video

Невеста одного из самых богатых людей мира Джеффа Безоса бывшая журналистка Лорен Санчес стала олицетворением голливудского гламура. Она произвела впечатление на вечеринке в честь 6-й годовщины фестиваля This Is About Humanity в Лос-Анджелесе.

На этом мероприятии, посвященном поддержке разлученных и воссоединившихся семей на границе США, Лорен проявила себя не только как ведущая фигура в области благотворительности, но и продемонстрировала элегантный вкус в выборе одежды.

Санчес привлекла всеобщее внимание эффектным черным платьем от Alexander McQueen, украшенным ярким принтом в виде красных роз из коллекции дизайнера весна-лето 2024. Вечернее платье бюстье, стоимостью 3 500 долларов, стало свидетельством безупречного вкуса Лорен и подчеркнуло ее статус, как иконы стиля.

Будучи невестой основателя Amazon Джеффа Безоса, Лорен стала неотъемлемой частью как высшего общества, так и мира благотворительности. Она гораздо больше, чем просто партнер одного из самых влиятельных людей в мире. В свои 54 года Санчес построила впечатляющую карьеру, она — лауреат премии Эмми, журналистка, а также лицензированный пилот вертолета и автор детской книги. Но ее самая влиятельная роль, возможно, — это должность вице-председателя Bezos Earth Fund.

Данный фонд Лорен и Джефф открыли в 2020 году, нацелен на борьбу с одной из самых острых проблем нашего времени — изменением климата. Имея миссию по распределению грантов на сумму более 10 миллиардов долларов, фонд поддерживает инициативы, направленные на сокращение потери биоразнообразия и борьбу с климатическим кризисом. Ее роль в Bezos Earth Fund демонстрирует не только ее преданность делу защиты окружающей среды, но и ее дальновидный подход к решению глобальных проблем. Вечер в Лос-Анджелесе стал лишь одним из ярких событий этого лета для Лорен и Джеффа. На мероприятии также присутствовали многие знаменитости, включая Еву Лонгорию, Джордану Брюстер и Джулианну Хаф.

Ранее, 10 мая, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес поделилась редкой фотографией сына. Никко Гонсалес является сыном Лорен от первого брака. Парень делает карьеру модели и дебютировал на подиуме на Неделе моды в Милане в январе 2024 года.