Хейли Бибер и Джессика Альба в роскошных нарядах посетили благотворительный вечер
На гала-вечере Baby2Baby собрали 12 миллионов для детей, живущих в бедности.
В Лос-Анджелесе прошел благотворительный гала-вечер Baby2Baby Gala 2023 на котором собирали деньги для детей из малоимущих семей. А на красную дорожку Тихоокеанского центра дизайна вышли главные благотворители: актеры и знаменитости. Сальма Хайек Пино получила награду Baby2Baby's Giving Tree в субботу вечером в Лос-Анджелесе в честь своего фонда, который помогает женщинам, подвергшимся насилию, и детям из малообеспеченных семей в Мексике. Об этом пишет Variety.
Сальма поблагодарила сторонников организации со сцены, сказав: "Все, что вы жертвуете и все, что приносит Baby2Baby – это намерение, а не только деньги. Это любовь. Это сострадание. Это забота". Приз ей вручил Ченнинг Татум.
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С момента своего создания некоммерческая организация раздала более 375 миллионов предметов первой необходимости, включая подгузники, детские смеси, одежду и детские кроватки, детям, живущим в бедности по всей стране. "В конечном счете, Baby2Baby серьезно настроены на бизнес, и они знают, как добиться цели. И именно поэтому я предпочитаю инвестировать", — сказала Ким Кардашьян на сцене вместе с другими благотворительницами: Оливией Уайлд и Зои Салдана.
Ежегодный гала-концерт с участием звезд собрал 12 миллионов долларов для детей, живущих в бедности, а Джули Боуэн и Зои Дешанель лично возглавили сбор средств.
В заключение вечера сестры Николь Ричи и София Ричи Грейндж представили сет Снуп Догга, который исполнил некоторые из своих самых больших хитов.
В знак признания этого успеха Baby2Baby предоставит почти 300 000 предметов первой необходимости молодежной футбольной и баскетбольной лиге Snoop и Snoop Special Stars. Эти две организации помогают тысячам детей из бедных районов Лос-Анджелеса заниматься футболом, баскетболом и группах поддержки.
На вечере присутствовала и модель Крисси Тейген, которая недавно стала матерью в четвертый раз. Крисси выбрала для выхода на красную дорожку роскошное черное платье с цветами. Но оно разошлось прямо перед объективами фотографов. Впрочем, Крисси пошутила на эту тему и прекрасно провела вечер.
А после гала-вечера многие из звезд отправились на другое торжество в Беверли-Хиллз: на день рождения Леонардо Ди Каприо. Актер отпраздновал свое 49-летие в компании знаменитых друзей и своей новой девушки Виттории Черетти.