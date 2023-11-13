Сальма Хайек в элегантном платье в пайетках появилась на вручении известной награды

Сальма Хайек ослепила красную дорожку изысканным образом на благотворительном ужине в Калифорнии.

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Мексиканско-американская киноактриса Сальма Хайек в обтягивающем темно-зеленом платье в пайетках поразила публику во время получения известной награды Giving Tree Award.

О событии актриса сообщила у себя на странице в Инстаграм.

"Для меня невероятная честь и неописуемая благодарность получить нынешнюю награду Giving Tree Award на Baby2Baby Gala 2023, которую вручает Пол Митчелл.

Келли Сойер и Нора Вайнштейн, я в восторге от вашей стойкости, усердия и упорного труда в создании Baby2Baby, обеспечении детей, живущих в нищете по всей стране, подгузниками, одеждой и всем необходимым, на что заслуживает каждый ребенок. Я также глубоко благодарен за ваше пожертвование в 50 000 подгузников, которое вы предоставили детям Акапулько, живущим после урагана "Отис", — благодарю вас от всего сердца", — написала Сальма Хайек.

Кроме этого, она поблагодарила актера и своего друга Ченнинга Татума, который вручил ей эту награду.

"Я обещаю, что буду продолжать всю свою жизнь помогать детям во всем мире", — резюмировала актриса.

Стоит отметить, что событие состоялось в Калифорнии на гала-вечере Baby2Baby. Главная цель мероприятия объединить известных благотворителей в одном месте и собрать средства для малообеспеченных семей.

Известно, что 57-летняя актриса уделяет много времени волонтерству и благотворительности в поддержку матерей и детей. Также актриса занимается делами мигрантов и их поддержкой.

На мероприятие актриса появилась в привлекательном образе, которым заставила открыть рты всех своих звездных коллег.

Для события Сальма Хайек выбрала длинное темно-зеленое платье в пайетках, которые уже стали определенным символом актрисы. Сальма любит блестки, поэтому их часто можно увидеть на ней.

На этот раз она выбрала довольно сдержанный вариант. Платье хорошо облегает талию 57-летней актрисы, которая имеет вполне привлекательную фигуру, но прикрывает все интимные части тела. Темно-зеленое платье прекрасно выделяется на фоне других звездных гостей. Платье держится на шее актрисы благодаря массивному банту с левой стороны. Дополнила образ Сальма минимальным количеством украшений на уши и на пальцах рук.

Относительно прически актрисы. На этот раз она выбрала вариант частично подобрать волосы сверху и оставить легкие локоны снизу. Подчеркнул весь образ выразительный вечерний макияж.

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