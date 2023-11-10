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Стиль жизни

Блейк Лайвли продемонстрировала стильный осенний образ 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвли

Звезда экрана отправилась на ноябрьскую прогулку в одиночку.

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36-летняя американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала стильный осенний образ 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Сплетницы" отправилась на прогулку в Нью-Йорке, слушая музыку или подкасты в наушниках. Мама четверых детей надела темно-коричневый пиджак. Она также продемонстрировала классические синие джинсы и высокие темные ботинки.

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Жена Райана Рейнольдса, 47, дополнила осенний аутфит синей сумочкой Chanel через плечо. Ее светлые пряди спадали каскадом на плечи и контрастировали с темным тоном пиджака.

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Блейк Лайвли Fullscreen
Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

Райана Рейнольдса рядом с женой на прогулке не заметили.

Сейчас Лайвли работает над предстоящим полнометражным фильмом "Все заканчивается нами", в котором она сыграет главную роль. Проект основан на одноименном романе Коллин Гувер, который впервые был опубликован в 2016 году.

Блейк Лайвли Fullscreen
Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

В центре картины — женщина, которая начинает сомневаться в своих отношениях с партнером после того, как возобновит роман со своей первой любовью.

Кроме главной роли в будущем фильме, Лайвли также является одним из его исполнительных продюсеров.

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отправились на романтическую прогулку.

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