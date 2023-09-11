Блейк Лайвли блистала в облегающем комбинезоне с пайетками на показе Michael Kors

Мать четверых детей продемонстрировала безупречную фигуру в ярком наряде.

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В то время как Неделя моды продолжает привлекать громкие имена и суперзвезд, на показе Michael Kors дела обстоят именно так: американский дизайнер всегда ставит в первом ряду тех, кто есть в топ-списке Голливуда, и этот год не стал исключением. Об этом пишет InStyle.

Естественно, одна из его самых преданных поклонниц, Блейк Лайвли, пришла сегодня отпраздновать коллекцию готовой одежды дизайнера весна 2024 года в Domino Park в Вильямсбурге.

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По этому случаю 36-летняя американская актриса Блейк Лайвли надела облегающий комбинезон с золотыми пайетками, который отличался расклешенными штанинами и глубоким декольте.

Блейк Лайвли на показе коллекции Michael Kors Фото: Getty Images

Идеальный образ матери четверых детей, притягивающий всеобщее внимание, был подчеркнут на талии соответствующим тонким кожаным ремнем, а волосы Лайвли уложила объемными волнами. Свисающие серьги завершили образ звезды "Сплетницы".

Блейк Лайвли на показе коллекции Michael Kors Фото: Getty Images

Среди других посетителей модного показа были Рита Ора, Ванесса Хадженс, Оливия Уайлд, Холли Берри и многие другие, а Эмили Ратаковски, Ирина Шейк и Эшли Грэм украсили подиум вместе с другими моделями.

Ранее Фокус писал, что Блейк Лайвли в красном купальнике снялась для рекламного кампейна своего бренда.