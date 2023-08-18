Блейк Лайвли в красном купальнике снялась для рекламного кампейна своего бренда

Актриса прорекламировала свою линейку освежающих коктейлей.

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Блейк Лайвли продемонстрировала свою невероятную фигуру в бикини, рекламируя коктейли своего бренда. Снимки были сделаны всего через полгода после рождения ее четвертого ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

На серии снимков в стиле 1990-х и культового сериала "Спасатели Малибу", Блейк Лайвли позировала в красном купальнике у бассейна.

Блейк Лайвли

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Она соединила снимки в сториз в Instagram с треком Stacy's Mom 2003 года группы Fountains of Wayne.

"Это не запись дикого брачного ритуала. (хотя может быть). Я законно пью напитки Бетти Базз с лимоном весь день. И каждый день", — пошутила актриса, отметив, что ее муж Райан Рейнольдс является "клиентом №2", а кто на первом месте – она не скажет, потому что, "уважает его конфиденциальность".

Блейк Лайвли

Ранее актриса уже показывала фото, снятое в таком же стиле и в таком же купальнике, так что теперь ясно, что это был анонс ее рекламного кампейна.

Лайвли запустила линейку своих газированных коктейлей Betty Buzz в 2021 году.

В том же году она рассказала, что не пьет алкоголь, пошутив, что это, наверное странно слышать от жены торговца джином. У ее мужа Райана Рейнольдса есть компания Aviation American Gin.

Блейк Лайвли

Сама Блейк говорила, что не пьет, потому что ей не нравится, какой эффект на нее оказывает алкоголь. Но она любит смешивать коктейли для своих друзей.

Она заявила, что название линейки – дань уважения ее семье и ее отцу, который взял фамилию ее матери – Лайвли. Бетти звали его мать и сестру.

В июне мать четверых детей вызвала удивление после того, как объявила, что ее бренд будет выпускать алкогольные напитки, несмотря на то, что сама она не пьет.

За это ее раскритиковали и сравнили с Дженнифер Лопес, которая также запустила бренд алкогольных напитков Delola, хотя ранее говорила, что "не пьет, не курит и не употребляет кофеин".

Напомним, ранее Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса видели на свидании в Париже. Пара старалась не привлекать к себе внимание, и просто наслаждались прогулкой.