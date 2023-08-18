Блейк Лайвлі в червоному купальнику знялася для рекламного кампейну свого бренду

Актриса прорекламувала свою лінійку освіжаючих коктейлів.

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Блейк Лайвлі продемонструвала свою неймовірну фігуру в бікіні, рекламуючи коктейлі свого бренду. Знімки були зроблені всього через півроку після народження її четвертої дитини. Про це пише Daily Mail.

На серії знімків у стилі 1990-х і культового серіалу "Рятувальники Малібу", Блейк Лайвлі позувала в червоному купальнику біля басейну.

Блейк Лайвлі

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Вона поєднала знімки в сторіз в Instagram із треком Stacy's Mom 2003 року гурту Fountains of Wayne.

"Це не запис дикого шлюбного ритуалу. (хоча може бути). Я законно п'ю напої Бетті Базз з лимоном весь день. І кожен день", — пожартувала акторка, зазначивши, що її чоловік Раян Рейнольдс є "клієнтом №2", а хто на першому місці — вона не скаже, тому що, "поважає його конфіденційність".

Блейк Лайвлі

Раніше актриса вже показувала фото, зняте в такому самому стилі і в такому самому купальнику, тож тепер зрозуміло, що це був анонс її рекламного кампейну.

Лайвлі запустила лінійку своїх газованих коктейлів Betty Buzz 2021 року.

Того ж року вона розповіла, що не п'є алкоголь, пожартувавши, що це, напевно, дивно чути від дружини торговця джином. У її чоловіка Раяна Рейнольдса є компанія Aviation American Gin.

Блейк Лайвлі

Сама Блейк говорила, що не п'є, тому що їй не подобається, який ефект на неї справляє алкоголь. Але вона любить змішувати коктейлі для своїх друзів.

Вона заявила, що назва лінійки — данина поваги її сім'ї та її батькові, який взяв прізвище її матері — Лайвлі. Бетті звали його матір і сестру.

У червні мати чотирьох дітей викликала здивування після того, як оголосила, що її бренд випускатиме алкогольні напої, незважаючи на те, що сама вона не п'є.

За це її розкритикували і порівняли з Дженніфер Лопес, яка також запустила бренд алкогольних напоїв Delola, хоча раніше говорила, що "не п'є, не курить і не вживає кофеїн".

Нагадаємо, раніше Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса бачили на побаченні в Парижі. Пара намагалася не привертати до себе увагу, і просто насолоджувалися прогулянкою.