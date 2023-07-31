Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі помітили на побаченні в Парижі (фото)

Зіркове подружжя трималося за руки та насолоджувалося компанією одне одного, залишивши чотирьох дітей удома.

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Блейк Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса помітили папараці під час романтичної прогулянки в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Одна з найміцніших голівудських пар продемонструвала любов, коли вони трималися за руки, прогулюючись разом по мальовничих вулицях.

35-річна акторка мала елегантний вигляд у білій сукні на ґудзиках із принтом. Поверх літньої сукні Лайвлі одягла темно-синє подовжене пальто в тонку смужку. Зірка "Пліткарки" доповнила прогулянковий образ яскраво-рожевою сумочкою Chanel і кросівками кремового кольору від Nike. Як аксесуари вона вибрала прості витончені сережки-гвоздики, завершивши образ мінімальним макіяжем із рожевим рум'янцем на щоках.

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46-річна зірка "Дедпула" обрав повсякденний і невимушений образ, одягнувши чорні штани та смугасту сорочку на ґудзиках, яку накинув поверх білої футболки. Рейнольдс доповнив аутфіт чорно-білими кросівками Adidas, смарт-годинником і різними браслетами з бісеру. Синя бейсбола та сонцезахисні окуляри завершили ансамбль батька чотирьох дітей.

Пара, схоже, відпочиває від своїх останніх проєктів, а також після того, як п'ять місяців тому вони стали батьками вчетверте.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Фільм вийшов провальним, але рік потому актори почали зустрічатися, а у 2012 році вони зіграли весілля.

Раніше Фокус писав, що Блейк Лайвлі взяла дочок на знімальний майданчик "Дедпула".