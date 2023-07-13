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Стиль життя

Блейк Лайвлі взяла дочок на знімальний майданчик "Дедпула" (фото)

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Знаменитість привела дівчаток у гості до їхнього батька Раяна Рейнольдса.

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35-річну американську акторку Блейк Лайвлі помітили разом із доньками на знімальному майданчику фільму "Дедпул 3", де головну роль грає її чоловік і батько дівчаток, Раян Рейнольдс. Про це пише Daily Mail.

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46-річний канадський актор отримав особливе задоволення, коли його напружений знімальний день був перерваний візитом його дружини і двома старшими дітьми пари. Рейнольдс ніжно поцілував Блейк під час зустрічі, а потім провів міні-екскурсію дівчаткам декораціями фільму.

Зірка "Пліткарки" мала невимушений і стильний вигляд, коли з'явилася на зйомках, що нині відбуваються в Норфолку, Англія. Вона одягла гладку білу вкорочену майку, білу сорочку з довгим рукавом на ґудзиках і темно-сині шкіряні штани з високою талією.

Раян був одягнений у свій тепер культовий червоний костюм Дедпула. На знімальному майданчику до нього приєднався його давній друг Г'ю Джекман, який повернувся до ролі Росомахи в майбутньому фільмі.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися 2010 року на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Фільм вийшов провальним, але рік потому актори почали зустрічатися, а 2012 року вони зіграли весілля.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс із дітьми Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс із дітьми
Фото: Getty Images

Ця знаменита пара по праву вважається однією з найміцніших у Голлівуді. Блейк і Раян часто постять у соцмережах кумедні фото, але дуже потайливі в усьому, що стосується їхніх дітей і сім'ї. У них четверо дітей: 8-річна Джеймс, 6-річна Інес і 3-річна Бетті. Ім'я четвертої дитини, яку Лайвлі народила в лютому, поки невідоме.

Також Фокус писав, що Г'ю Джекман опублікував знімок зі зйомок третього "Дедпула".