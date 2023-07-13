Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Блейк Лайвли взяла дочерей на съемочную площадку "Дэдпула" (фото)

Блейк Лайвли фото, Райан Рейнольдс фильмы, Блейк Лайвли дети, Блейк Лайвли фигура, Райан Рейнольдс дэдпул, дэдпул дата
Фото: Getty Images | Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Знаменитость привела девочек в гости к их отцу Райану Рейнольдсу.

Related video

35-летняя американская актриса Блейк Лайвли была замечена вместе с дочками на съемочной площадке фильма "Дэдпул 3", где главную роль играет ее супруг и отец девочек, Райан Рейнольдс. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

46-летний канадский актер получил особое удовольствие, когда его напряженный съемочный день был прерван визитом его жены и двумя старшими детьми пары. Рейнольдс нежно поцеловал Блейк при встрече, а затем провел мини-экскурсию девочкам по декорациям фильма.

Звезда "Сплетницы" выглядела непринужденно и стильно, когда появилась на съемках, которые в настоящее время проходят в Норфолке, Англия. Она надела гладкую белую укороченную майку, белую рубашку с длинным рукавом на пуговицах и темно-синие кожаные брюки с высокой талией.

Райан был одет в свой теперь культовый красный костюм Дэдпула. На съемочной площадке к нему присоединился его давний друг Хью Джекман, который вернулся к роли Росомахи в будущем фильме.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Фильм получился провальным, но год спустя актеры начали встречаться, а 2012 году они сыграли свадьбу.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьми Fullscreen
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьми
Фото: Getty Images

Эта знаменитая пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде. Блейк и Райан часто постят в соцсетях забавные фото, но очень скрытны во всем, что касается их детей и семьи. У них четверо детей: 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 3-летняя Бетти. Имя четвертого ребенка, которого Лайвли родила в феврале, пока неизвестно.

Также Фокус писал, что Хью Джекман опубликовал снимок со съемок третьего "Дэдпула".