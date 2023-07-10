Г'ю Джекман опублікував знімок зі зйомок третього "Дедпула" (фото)

Г'ю Джекман збирається повторити свою культову роль Росомахи в "Дедпулі 3".

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54-річний австралійський актор Г'ю Джекман надав своїм шанувальникам можливість поглянути на те, на що вони так довго чекали — його кадр у костюмі на знімальному майданчику нового фільму. Про це пише Daily Mail.

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На зображенні, опублікованому в сторіс Instagram, Г'ю прогулюється в жовтому костюмі Росомахи разом із Раяном Рейнольдсом, який повернувся в класичному чорно-червоному образі супергероя Дедпула.

"Не моргай", — подражнив зірка "Люди Х" у підписі до фотографії.

Останнім часом Джекман щодня займається виснажливими тренуваннями, щоб привести своє тіло у форму супергероя. Відтоді, як у квітні стало відомо, що він повернеться до ролі Росомахи, Г'ю поділився своїм режимом фітнесу та дієтою з шанувальникам. Це буде перший раз, коли він одягне кігті після "Логана" 2017 року.

У недавньому інтерв'ю Крісу Воллесу він розповів про те, скільки часу і самовідданості потрібно, щоб стати культовим мутантом.

"Я не роблю ніякої іншої роботи, — сказав він. — Я збираюся бути зі своєю сім'єю і тренуватися. Це буде моєю роботою на шість місяців".

"Дедпул 3" має вийти в кінотеатрах у листопаді 2024 року.

Г'ю Джекман і Раян Рейнольдс

Нагадаємо, Фокус писав, скільки Джекман заробив за роль Росомахи в супергеройському бойовику "Люди Х".