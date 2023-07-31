Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли были замечены на свидании в Париже (фото)

Звездные супруги держались за руки и наслаждались компанией друг друга, оставив четверых детей дома.

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Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс были замечены папарацци во время романтической прогулке в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Одна из самых крепких голивудских пар продемонстрировала любовь, когда они держались за руки, прогуливаясь вместе по живописным улицам.

35-летняя актриса выглядела элегантно в белом платье на пуговицах с принтом. Поверх летнего платья Лайвли надела темно-синее удлиненное пальто в тонкую полоску. Звезда "Сплетницы" дополнила прогулочный образ ярко-розовой сумочкой Chanel и кроссовками кремового цвета от Nike. В качестве аксессуаров она выбрала простые изящные серьги-гвоздики, завершив образ минимальным макияжем с розовым румянцем на щеках.

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46-летний звезда "Дэдпула" выбрал повседневный и непринужденный образ, надев черные брюки и полосатую рубашку на пуговицах, которую накинул поверх белой футболки. Рейнольдс дополнил аутфит черно-белыми кроссовками Adidas, смарт-часами и различными браслетами из бисера. Синяя бейсбола и солнцезащитные очки завершили ансамбль отца четверых детей.

Пара, похоже, отдыхает от своих последних проектов, а также после того, как пять месяцев назад они стали родителями в четвертый раз.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Фильм получился провальным, но год спустя актеры начали встречаться, а 2012 году они сыграли свадьбу.

Ранее Фокус писал, что Блейк Лайвли взяла дочерей на съемочную площадку "Дэдпула".