Очки-сердечки: Блейк Лайвли показала идеальный пляжный образ после рождения четвертого ребенка

Актриса опубликовала невероятно стильный образ в красном купальнике и оригинальных солнцезащитных очках.

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Блейк Лайвли продемонстрировала свое феноменальное телосложение в новом знойном снимке в Instagram. 35-летняя звезда "Сплетницы" опубликовала снимок в красном бикини с высокой талией и оригинальных солнцезащитных очках в форме сердца всего через пять месяцев после рождения четвертого ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

Образ Блейк дополнила полосатым желто-белым полотенцем, а свои белокурые локоны она убрала в хвостики.

Блейк Лайвли

"Теперь я нарисую это с помощью ИИ…", — написала она в подписи к фото.

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Когда один из ее 40 миллионов подписчиков спросил у нее, как ей удалось так быстро прийти в форму после рождения четвертого ребенка, Блейк ответила на комментарий, отметив своего тренера Дона Саладино.

Она пошутила в комментарии, написав, что этот именно тот человек, который "помогает ей снова влезть в ее одежду после родов".

"Он не просто тренер, а лучший друг. И это говорит о многом", — резюмировала Блейк.

У Блейк и Райана Рейнольдса четверо детей: их дочери Джеймс, восемь лет; Инес, шесть лет; и Бетти, три;. Четвертый ребенок родился где-то в феврале этого года. Традиционно, актеры не раскрыли ни день рождения малыша, ни его пол, ни его имя. Они стараются ограждать свою семью от внимания фанатов и журналистов.

Пара познакомилась на съемках "Зеленого фонаря", который кинокритики называют одним из худших фильмов о супергероях. Но Блейк и Райан продолжили встречаться и поженились в 2012 году, устроив очаровательную церемонию на ранчо в Южной Каролине.

Сейчас актриса снимается в новом проекте в Норфолке, Англия.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Фильм называется "Все кончается с нами", дата выхода на экраны назначена на начало 2024 года, несмотря на то, что производство было приостановлено из-за продолжающейся забастовки сценаристов WGA.

Ранее в этом месяце Sony Pictures назначила дату выхода фильма на 9 февраля 2024 года.

Съемки начались в Хобокене, штат Нью-Джерси, 5 мая, но к следующему месяцу съемки романтического фильма прекратились, а съемочная площадка была закрыта из-за пикетов.

В последний раз Блейка видели на съемках 9 июня, в то время как в другом отчете Deadline говорилось, что на момент остановки было снято менее половины фильма.

Напомним, ранее Райан Рейнольдс рассказал о четвертом ребенке и отметил, что он "в восторге".