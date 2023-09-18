Стало известно, почему Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс назвали дочь мужским именем

Звездные супруги впервые стали родителями в декабре 2014 года.

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Стало известно, почему 36-летняя американская актриса Блейк Лайвли и 46-летний актер Райан Рейнольдс назвали свою дочь Джеймс. Об этом пишет Hello Magazine.

Звезда "Сплетницы" и ее муж являются многодетными родителями, а впервые стали мамой и папой после рождения дочери Джеймс в декабре 2014 года.

Несмотря на то, что мальчиков часто называют Джеймсами, а не девочек, звездные родители сделали именно такой выбор.

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Супруги выбрали такое имя своему первенцу в честь отца Райана Джеймса Честера Рейнольдса, который умер после длительной борьбы с болезнью Паркинсона в 2015 году.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Появившись на "Good Morning Britain" после рождения дочери, Рейнольдс обсудил ее особенное имя.

"Мой отец только что умер, но моя дочь названа в его честь", — поделился канадский актер.

Отец четверых детей добавил: "В спектре странных имен для детей знаменитостей я не чувствую, что мы открываем здесь что-то новое. Я не назвал ее Саммер Сквош Медоуларк".

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс также являются родителями шестилетней дочери Инез и трехлетней Бетти, а также новорожденного малыша, имя которого пока неизвестно.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Напомним, Блейк Лайвли сходила на прогулку с Тейлор Свифт.

Также Фокус писал о свидании Лайвли и Рейнольдса в Нью-Йорке.