Блейк Лайвли в коротких шортах отправилась на прогулку с Райаном Рейнольдсом

Мать четверых детей продемонстрировала стройную и подтяную фигуру.

Related video

36-летняя американская актриса Блейк Лайвли и ее муж, 46-летний канадский актер Райан Рейнольдс были замечены на утренней прогулке в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда "Сплетницы" продемонстрировала стройные ночи в крошечных джинсовых шортах, которые дополнила свободной рубашкой на пуговицах с короткими рукавами с рисунком и бежевыми сандалиями с ремешками. Волосы актриса собрала в небрежную косу и сделала дневной макияж.

Ни для кого не секрет, что мать четверых детей обожает предметы роскоши: в качестве аксессуаров она использовала темно-красную стеганую сумку Chanel и дизайнерские солнцезащитные очки с классическим черепаховым узором.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Тем временем ее супруг, звезда серии фильмов о Дэдпуле, выглядел стильно в бежевых брюках и белой майке, поверх которой он надел розовую рубашку. Рейнольдс завершил аутфит белыми кедами и солнцезащитными очками.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Кинокартина получилась провальной, но год между актерами завязались отношения, а 2012 году они сыграли свадьбу.

У них четверо детей: 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 3-летняя Бетти. Имя четвертого ребенка, которого Лайвли родила в феврале, пока неизвестно.

Также Фокус писал, что Райан Рейнольдс трогательно поздравил жену Блейк Лайвли с днем рождения.