Блейк Лайвлі в коротких шортах вирушила на прогулянку з Раяном Рейнольдсом

Мати чотирьох дітей продемонструвала струнку і підтягнуту фігуру.

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36-річну американську акторку Блейк Лайвлі та її чоловіка, 46-річного канадського актора Раяна Рейнольдса помітили на ранковій прогулянці в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Пліткарки" продемонструвала стрункі ноги в крихітних джинсових шортах, які доповнила вільною сорочкою на ґудзиках з короткими рукавами з малюнком і бежевими сандалями з ремінцями. Волосся акторка зібрала в недбалу косу і зробила денний макіяж.

Ні для кого не секрет, що мати чотирьох дітей обожнює предмети розкоші: як аксесуари вона використовувала темно-червону стьобану сумку Chanel і дизайнерські сонцезахисні окуляри з класичним черепаховим візерунком.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Тим часом її чоловік, зірка серії фільмів про Дедпула, мав стильний вигляд у бежевих штанах і білій майці, поверх якої він одягнув рожеву сорочку. Рейнольдс завершив аутфіт білими кедами і сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися 2010 року на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Кінокартина вийшла провальною, але рік тому між акторами зав'язалися стосунки, а 2012 року вони зіграли весілля.

У них четверо дітей: 8-річна Джеймс, 6-річна Інес і 3-річна Бетті. Ім'я четвертої дитини, яку Лайвлі народила в лютому, поки невідоме.

Також Фокус писав, що Раян Рейнольдс зворушливо привітав дружину Блейк Лайвлі з днем народження.