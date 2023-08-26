Раян Рейнольдс зворушливо привітав дружину Блейк Лайвлі з днем народження (фото)

Раян і Блейк одружені майже 12 років і досі закохані, як у медовий місяць.

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46-річний канадсько-американський актор і кінопродюсер Раян Рейнольдс зворушливо привітав із 36-м днем народження свою дружину, акторку Блейк Лайвлі, яка народила йому чотирьох дітей. Він розмістив на сторінці в Instagram з майже 50 мільйонами підписників фото, де позує з Блейк, супроводивши їх черговим зізнанням у коханні після майже 12 років шлюбу.

"Єдине, що безповоротно належить мені у світі, — це любов, вдячність і трепет, які я відчуваю до цієї людини. Бути свідком її життя — це те, що я не зміг би прийняти як належне, навіть якби спробував. І повірте мені, я намагаюся. З Днем народження, @blakelily. Ти повісила чортів місяць", — написав він.

На першому фото Блейк сидить босоніж за столиком на пляжі. Вона має чудовий вигляд у чорному топі та плавках у тон з прозорим акцентом зверху.

Серед інших фото — кадри, де пара позує разом, до того ж обидва транслюють своє кохання, міцно обіймаючись і посміхаючись.

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Серед тих, хто приєднався до привітань, — Девід Бекхем і Майкл Б. Джордан.

У пари — четверо дітей: восьмирічна донька Джеймс, шестирічна Інес, трирічна Бетті та дитина, яка народилася в лютому 2023 року. Подружжя не розкрило стать та ім'я малюка, проте в одному з інтерв'ю Раян проговорився, що це дівчинка.

Уже незабаром після четвертих пологів Блейк показала себе, опублікувавши фото з Раяном і його мамою Теммі 12 лютого. Вона була в топі та джинсах.

Раян і Блейк вперше зустрілися 2010 року на зйомках фільму "Зелений ліхтар", а вже в жовтні наступного року почали зустрічатися. Закохані одружилися 9 вересня 2012 року в Південній Кароліні, а в грудні 2014-го у них народився первісток. Про останню на сьогодні, четверту, вагітність Блейк оголосила на червоній доріжці у вересні 2022 року під час 10-го щорічного жіночого саміту Forbes Power у Нью-Йорку.

До Блейк Раян був у шлюбі з актрисою Скарлетт Йоганссон. Вони одружилися 28 вересня на гірському курорті Тофіно поблизу Ванкувера (Канада), а 14 грудня 2010 року з'явилося оголошення про їхнє розлучення.

Раніше Фокус писав, що Блейк Лайвлі знялася в червоному бікіні для реклами коктейлів свого бренду.