Раян Рейнольдс відповів на запитання щодо статі четвертої дитини

Акторка Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс виховують уже чотирьох спільних дітей.

Related video

46-річний американський актор Раян Рейнольдс відповів на запитання щодо статі своєї четвертої дитини.

Хоча багатодітний батько та його дружина, акторка Блейк Лайвлі, не робили офіційного оголошення, підтверджуючи народження четвертого спадкоємця, Рейнольдс підтвердив це у своєму інтерв'ю.

Розмовляючи з Power Lunch на CNBC відразу після Super Bowl, він не заперечував, що двоє знову стали батьками, поділившись новиною про своє життя з тих пір.

Коли його запитали про стать їхньої дитини, все, що актор сказав зі сміхом, це: "Я не скажу, це не оголошення про народження".

Голлівудський актор та зірка серіалу "Пліткарка" намагаються тримати своїх дітей подалі від уваги громадськості, незважаючи на свою постійну присутність у соціальних мережах.

[ + – ] Раян Рейнольдс

35-річна Блейк Лайвлі та 46-річний Раян Рейнольдс познайомилися на знімальному майданчику фільму "Зелений ліхтар". У 2012 році знаменитості уклали шлюб.

Наразі вони виховують чотирьох нащадків — доньок Інес, Джеймс, Бетті та малюка, стать та ім'я якого поки не відомі прихильникам зіркової пари.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Нагадаємо, Раян Рейнольдс з донькою відвідав спортивну подію.

Також Фокус писав про обстановку вдома Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса після народження четвертої дитини.