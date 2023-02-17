"Зоопарк": Раян Рейнольдс розповів про обстановку вдома після народження четвертої дитини
Ім'я та стать малюка наразі не розкриваються. Загадкою залишається і дата народження дитини.
46-річний канадський актор Раян Рейнольдс розповів про зміни в їхній з Блейк Лайвлі родині після народження четвертої дитини. Про це пише Page Six.
За словами колишнього чоловіка Скарлетт Йоганссон, Блейк Лайвлі добре справляється з роллю багатодітної мами. Зіркова пара "дуже схвильована" малюком.
"Послухайте, ми би не робили це чотири рази, якщо б нам це не подобалось. У нас все чудово. Насправді все фантастично", — розповів коханий зірки серіалу "Пліткарка".
Рейнольдс також додав, що з моменту появи четвертого первістка в їхньому домі стало дуже неспокійно.
"Якби ми досі не розбиралися в цьому, я думаю, у нас були б великі неприємності. Але тут справжній зоопарк", — зізнався багатодітний батько.
35-річна американська акторка Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс познайомилися на знімальному майданчику фільму "Зелений ліхтар". У 2012 році вони уклали офіційний шлюб, який став другим для канадського актора, який уже був одружений зі Скарлетт Йоганссон протягом трьох років.
Наразі знаменитості виховують уже чотирьох нащадків — доньок Інес, Джеймс, Бетті та малюка, стать та ім'я якого поки не відомі громадськості.
Нагадаємо, Раян Рейнольдс відвідав зі старшою донькою спортивну подію.
Також Фокус писав про перше фото Блейк Лайвлі в мережі після четвертих пологів.