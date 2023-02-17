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Стиль життя

"Зоопарк": Раян Рейнольдс розповів про обстановку вдома після народження четвертої дитини

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Ім'я та стать малюка наразі не розкриваються. Загадкою залишається і дата народження дитини.

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46-річний канадський актор Раян Рейнольдс розповів про зміни в їхній з Блейк Лайвлі родині після народження четвертої дитини. Про це пише Page Six.

За словами колишнього чоловіка Скарлетт Йоганссон, Блейк Лайвлі добре справляється з роллю багатодітної мами. Зіркова пара "дуже схвильована" малюком.

"Послухайте, ми би не робили це чотири рази, якщо б нам це не подобалось. У нас все чудово. Насправді все фантастично", — розповів коханий зірки серіалу "Пліткарка".

Рейнольдс також додав, що з моменту появи четвертого первістка в їхньому домі стало дуже неспокійно.

"Якби ми досі не розбиралися в цьому, я думаю, у нас були б великі неприємності. Але тут справжній зоопарк", — зізнався багатодітний батько.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Фото: blakelively

35-річна американська акторка Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс познайомилися на знімальному майданчику фільму "Зелений ліхтар". У 2012 році вони уклали офіційний шлюб, який став другим для канадського актора, який уже був одружений зі Скарлетт Йоганссон протягом трьох років.

Наразі знаменитості виховують уже чотирьох нащадків — доньок Інес, Джеймс, Бетті та малюка, стать та ім'я якого поки не відомі громадськості.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Фото: blakelively

Нагадаємо, Раян Рейнольдс відвідав зі старшою донькою спортивну подію.

Також Фокус писав про перше фото Блейк Лайвлі в мережі після четвертих пологів.