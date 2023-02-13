У мережі з'явилося перше фото Блейк Лайвлі після четвертих пологів

Ім'я, стать, а також дату народження малюка актори тримають у секреті.

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35-річна акторка Блейк Лайвлі народила своєму 46-річному чоловіку Раяну Рейнольдсу четверту дитину і вже продемонструвала підписникам в Instagram фігуру, опублікувавши фото з актором і його мамою Теммі.

У кадрі акторка в чорній майці та джинсах стоїть між чоловіком і свекрухою під час перегляду Суперкубку у вітальні та весело посміхається.

"Puppy Bowl Sunday 2023. Була зайнята", — підписала знімок знаменитість.

Наразі пара ще не показала малюка, його дата народження, ім'я та стать тримаються в секреті. В акторів, які одружилися у 2012 році, вже підростають три дочки: семирічна Джеймс, шестирічна Інес та трирічна Бетті.

Окрім сімейного знімку, Блейк опублікувала кілька фото смачної їжі, яку вони їли, спостерігаючи за змаганнями: пиріг та пікантна домашня піца із плавленим сиром і шматочками помідорів.

Шанувальники акторки були здивовані тим, що вона вже народила, і залишилися в захваті від того, як швидко Лайвлі набрала форми.

"Зачекайте, у вас народилася дитина?", "Чудове оголошення про народження! Вітаємо сім'ю Рейнольдсів!" Моїй останній дитині 96 місяців, а я досі ношу легінси", "Вона непомітно народжує, а потім виглядає ось так в обтислій сорочці. Вона хороша у цьому", – пишуть у коментарях.

Блейк офіційно оголосила, що чекає на четверту дитину, на початку минулого року, у вересні 2022 року, під час участі в 10-му щорічному саміті Forbes Power Women's Summit. Вона позувала на червоній килимовій доріжці в золотій мінісукні з паєтками, яка чудово демонструвала її живіт, що росте.

Раніше Фокус писав, що під час вагітності Блейк кардинально змінила імідж, вирішивши поекспериментувати із кольором волосся.