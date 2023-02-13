В Сети появилось первое фото Блейк Лайвли после четвертых родов

Имя, пол, а также дату рождения малыша актеры держат в секрете.

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35-летняя актриса Блейк Лайвли родила своему 46-летнему мужу Райану Рейнольдсу четвертого ребенка и уже продемонстрировала подписчикам в Instagram фигуру, опубликовав фото с актером и его мамой Тэмми.

В кадре актриса в черной майке и джинсах стоит между мужем и свекровью во время просмотра Суперкубка в гостиной и весело улыбается.

"Puppy Bowl Sunday 2023. Была занята", – подписала снимок знаменитость.

На данный момент пара еще не показала малыша, его дата рождения, имя и пол держатся в секрете. У актеров, которые поженились в 2012 году, уже подрастают три дочери: семилетняя Джеймс, шестилетняя Инес и трехлетняя Бетти.

Кроме семейного снимка, Блейк опубликовала несколько фото вкусной еды, которую они ели, наблюдая за соревнованиями: пирог и пикантная домашняя пицца с плавленым сыром и кусочками помидоров.

Поклонники актрисы были удивлены тем, что она уже родила, и остались в восторге от того, как быстро Лайвли пришла в форму.

"Подождите, у вас родился ребенок?", "Отличное объявление о рождении! Поздравляем семью Рейнольдсов!", "Я завидую, что ты влезаешь в джинсы". Моему последнему ребенку 96 месяцев, а я до сих пор ношу леггинсы", "Она незаметно рожает, а потом выглядит вот так в обтягивающей рубашке. Она хороша в этом", – пишут в комментариях.

Блейк официально объявила, что ждет четвертого ребенка, в начале прошлого года, в сентябре 2022 года, во время участия в 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women's Summit. Она позировала на красной ковровой дорожке в золотом мини-платье с пайетками, которое прекрасно демонстрировало ее растущий животик.

Ранее Фокус писал, что во время беременности Блейк кардинально изменила имидж, решив поэкспериментировать с цветом волос.