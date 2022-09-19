"Дети являются ее главным приоритетом". Как беременная Блейк Лайвли воспитывает троих дочерей

Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают рождения четвертого ребенка.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли, накануне объявившая о четвертой беременности, считает главным приоритетом своих детей. Об этом пишет People.

Источник, близкий к звездной паре, признался, что звезда сериала "Сплетница" очень внимательная мама.

"Она оказалась очень внимательной мамой. Ее дети являются ее главным приоритетом... Вы никогда бы не подумали, что Блейк Лайвли, эта суперзвезда и красивая женщина, будет обычным человеком, который каждый вечер готовит ужин и заботится о семье, но она действительно прекрасно ладит с детьми", — отметил инсайдер издания.

По словам источника, жена Райана Рейнольдса хочет быть старомодной мамой, а когда дети выходят на прогулку, актриса находит время для себя и работы.

[ + – ] Блейк Лайвли беременная в четвертый раз

В частности, мама троих поделилась, что для ее дочерей важно "видеть, что им не нужно выбирать то или иное".

"Мне не нужно, чтобы они выбирали быть бизнес-леди или мамой. Они могут быть обоими или не быть никакими, но я просто хочу, чтобы они видели, что все возможно", — отмечала звезда фильма "Век Аделайн".

Также знаменитость добавила, что поскольку она "столь одержима своей семьей", она пытается браться только за те проекты, в которые может "действительно поверить".

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз Фото: blakelively

Напомним, беременная Блейк Лайвли вышла в свет на высоком каблуке.

Также Фокус писал о первых личных "беременных" фото 35-летней Блейк Лайвли.