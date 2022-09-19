Опередила папарацци. Блейк Лайвли показала личные "беременные" фото

Знаменитость ожидает четвертого ребенка.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли показала свои личные фото во время беременности. В Instagram-аккаунте с более 35 млн подписчиков звезда сериала "Сплетница" поделилась семейными кадрами в ожидании своего четвертого ребенка.

По словам беременной знаменитости, она решила сама показать себя в состоянии беременности, чтобы папарацци меньше "охотились" на Лайвли и ее трех дочерей.

"Вот фото меня беременной в реальной жизни, поэтому 11 ребят, которые ждут у моего дома на 🦄 увидеть, оставят меня в покое. Вы пугаете меня и моих детей. Спасибо всем остальным за всю любовь и уважение, а также за то, что продолжаете отписываться от аккаунтов и публикаций, показывающих фото моих детей. У вас вся сила против них", — прокомментировала недавний инцидент супруга Райана Рейнольдса.

Судя по всему, после официальной новости о четвертой беременности Блейк Лайвли под ее домом собрались многочисленные папарацци, ожидавшие эксклюзивных кадров беременной актрисы.

[ + – ] Блейк Лайвли беременна в четвертый раз

На фото звезда экранов позирует сама, с мужем и друзьями. Своих троих дочерей знаменитость на новых снимках не показала.

Блейк Лайвли и 45-летний американский актер Райан Рейнольдс уже воспитывают трех дочерей — семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Айнезу и двухлетнюю Бетти. Звездная пара познакомилась во время съемок фильма "Зеленый фонарь" в 2010, а через два года они сыграли свадьбу в Южной Каролине.

[ + – ] Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Напомним, беременная Блейк Лайвли вышла на красную дорожку одного из мероприятий.

Также Фокус писал о самых ярких "беременных" образах 35-летней Блейк Лайвли.