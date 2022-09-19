Випередила папараці. Блейк Лайвлі показала особисті "вагітні" фото

Знаменитість очікує на четверту дитину.

Related video

35-річна американська акторка Блейк Лайвлі показала свої особисті фото під час вагітності. В Instagram-акаунті з понад 35 млн підписників зірка серіалу "Пліткарка" поділилася сімейними кадрами в очікуванні своєї четвертої дитини.

За словами вагітної знаменитості, вона вирішили сама показати себе у стані вагітності, аби папараці менше "полювали" на Лайвлі та її трьох доньок.

"Ось фото мене вагітної в реальному житті, тож 11 хлопців, які чекають біля мого дому на 🦄 побачити, залишать мене у спокої. Ви лякаєте мене та моїх дітей. Дякую всім іншим за всю любов та повагу, а також за те, що продовжуєте відписуватись від акаунтів та публікацій, які показують фото моїх дітей. У вас вся сила проти них", — прокоментувала нещодавній інцидент дружина Раяна Рейнольдса.

Судячи з усього, після офіційної новини про четверту вагітність Блейк Лайвлі під її домом зібралися численні папараці, котрі очікували на ексклюзивні кадри вагітної акторки.

[ + – ] Блейк Лайвлі вагітна вчетверте

На фото зірка екранів позує сама, з чоловіком та друзями. Своїх трьох доньок знаменитість на нових знімках не показала.

Блейк Лайвлі та 45-річний американський актор Раян Рейнольдс уже виховують трьох доньок — семирічну Джеймс, п'ятирічну Айнезу та дворічну Бетті. Зіркова пара познайомилася під час зйомок фільму "Зелений ліхтар" у 2010, а через два роки вони зіграли весілля в Південній Кароліні.

[ + – ] Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, вагітна Блейк Лайвлі вийшла на червону доріжку одного із заходів.

Також Фокус писав про найяскравіші "вагітні" образи 35-річної Блейк Лайвлі.