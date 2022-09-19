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Стиль життя

Випередила папараці. Блейк Лайвлі показала особисті "вагітні" фото

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Фото: blakelively | Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Знаменитість очікує на четверту дитину.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі показала свої особисті фото під час вагітності. В Instagram-акаунті з понад 35 млн підписників зірка серіалу "Пліткарка" поділилася сімейними кадрами в очікуванні своєї четвертої дитини.

За словами вагітної знаменитості, вона вирішили сама показати себе у стані вагітності, аби папараці менше "полювали" на Лайвлі та її трьох доньок.

"Ось фото мене вагітної в реальному житті, тож 11 хлопців, які чекають біля мого дому на 🦄 побачити, залишать мене у спокої. Ви лякаєте мене та моїх дітей. Дякую всім іншим за всю любов та повагу, а також за те, що продовжуєте відписуватись від акаунтів та публікацій, які показують фото моїх дітей. У вас вся сила проти них", — прокоментувала нещодавній інцидент дружина Раяна Рейнольдса.

Судячи з усього, після офіційної новини про четверту вагітність Блейк Лайвлі під її домом зібралися численні папараці, котрі очікували на ексклюзивні кадри вагітної акторки.

Блейк Лайвлі вагітна вчетверте

На фото зірка екранів позує сама, з чоловіком та друзями. Своїх трьох доньок знаменитість на нових знімках не показала.

Блейк Лайвлі та 45-річний американський актор Раян Рейнольдс уже виховують трьох доньок — семирічну Джеймс, п'ятирічну Айнезу та дворічну Бетті. Зіркова пара познайомилася під час зйомок фільму "Зелений ліхтар" у 2010, а через два роки вони зіграли весілля в Південній Кароліні.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі Fullscreen
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, вагітна Блейк Лайвлі вийшла на червону доріжку одного із заходів.

Також Фокус писав про найяскравіші "вагітні" образи 35-річної Блейк Лайвлі.