Топ-7 вагітних образів дружини Раяна Рейнольдса

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс чекають на народження своєї четвертої дитини.

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Днями 35-річна американська акторка Блейк Лайвлі з'явилася на десятому щорічному жіночому саміті Forbes Power із кругленьким животом, після чого всім стало очевидно, що вони з Раяном Рейнольдсом чекають на четверту дитину.

Зірка серіалу "Пліткарка" давно заслужила звання однієї з найстильніших знаменитостей. Вона завжди підбирає модні та яскраві образи, у тому числі під час вагітностей. Фокус згадує наймодніші появи матері трьох дітей на червоних доріжках.

В очікуванні народження свого первістка, дочки Джеймс, у 2014 році акторка любила з'являтися в обтислих образах, що вигідно підкреслювали її живіт, який округлився. При цьому знаменитість завжди мала дуже щасливий вигляд, немов героїня з рекламного буклета центру планування вагітності, а її шанувальники відзначали, що стан Лайвлі їй личить.

[ + – ] Блейк Лайвлі у 2014 році Фото: Getty Images

[ + – ] Блейк Лайвлі любила демонструвати животик, що округлився Фото: Getty Images

[ + – ] Акторка мала приголомшливий вигляд у період першої вагітності Фото: Getty Images

Під час другої вагітності у 2016 році — середня дочка Інез народилася у вересні 2016 року — Блейк Лайвлі стала буквально законодавицею моди для майбутніх мам. Кожна її поява ставала сенсацією. І оскільки в Голлівуді не прийнято рано й надовго йти в декрет, Блейк часто з'являлася на публіці, просуваючи різні проєкти, в яких брала участь. І, природно, демонструвала вагітність, приміряючи розкішні вбрання.

[ + – ] Блейк Лайвлі на червоній доріжці у 2016 році Фото: Getty Images

[ + – ] Блейк Лайвлі на вулицях Нью-Йорка у 2016 році Фото: Getty Images

Незабаром після народження другої дитини акторка повернулася у свою форму до вагітності й знялася у фільмі-хорорі "Мілина". В інтерв'ю The Sun Лайвлі зізналася, що старанно займалася з тренером і дотримувалася режиму харчування, щоб у стислі терміни схуднути. Актриса наголосила, що не вважає нормальним швидке схуднення після пологів для звичайних жінок, вона ж зважилася на такий крок заради того, щоб мали гарний вигляд у бікіні на великому екрані.

Блейк Лайвлі не заперечувала, що вагітності давалися їй важко, а відразу після пологів їй доводилося кілька місяців проводити в залі, щоб повернутися в ідеальну форму. Проте акторка та її чоловік завжди мріяли про велику родину. У Лайвлі четверо братів і сестер, а в Раяна — троє братів, так що вони з дитинства звикли до великої кількості домочадців.

2019 року в зірковій родині з'явилася третя дитина — ще одна донька, Бетті. Під час вагітності Лайвлі традиційно захоплювала шанувальників стильним вбранням.

Фото: Getty Images

Днями акторка знову здивувала шанувальників, з'явившись на заході в шикарному вбранні та продемонструвавши, що вони з чоловіком учетверте готуються стати батьками.

[ + – ] Блейк Лайвлі чекає на народження четвертої дитини Фото: Getty Images

Фокус раніше писав про те, що у 2022 році зіркове подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс відзначили 10 років життя в офіційному шлюбі. З цієї нагоди вони вийшли у світ в ідеальних образах для літнього побачення.