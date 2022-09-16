Топ-7 беременных образов супруги Райана Рейнольдса

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают рождения своего четвертого ребенка.

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На днях 35-летняя американская актриса Блейк Лайвли появилась на десятом ежегодном женском саммите Forbes Power с кругленьким животиком, после чего всем стало очевидно, что они с Райаном Рейнольдсаном ждут четвертого ребенка.

Звезда сериала "Сплетница" давно заслужила звание одной из самых стильных знаменитостей. Она всегда подбирает модные и яркие образы, в том числе во время беременностей. Фокус вспоминает самые модные появления матери троих детей на красных дорожках.

В ожидании рождения своего первенца, дочери Джеймс, в 2014 году актриса обожала появляться в облегающих образах, выгодно подчеркивающих ее округлившийся живот. Выглядела при этом знаменитость всегда очень счастливой, словно героиня с рекламного буклета центра планирования беременности, а ее поклонники отмечали, что положение Лайвли ей к лицу.

[ + – ] Блейк Лайвли в 2014 году Фото: Getty Images

[ + – ] Блейк Лайвли любила демонстрировать округлившийся животик Фото: Getty Images

[ + – ] Актриса выглядела потрясающе в период первой беременности Фото: Getty Images

Во время второй беременности в 2016 году — средняя дочь Инез родилась в сентябре 2016 года — Блейк Лайвли стала буквально законодательницей моды для будущих мам. Каждый ее выход в свет становился сенсацией. И поскольку в Голливуде не принято рано и надолго уходить в декрет, Хайли часто появлялась на публике, продвигая разные проекты, в которых принимала участие. И естественно демонстрировала беременность, примеряя шикарные наряды.

[ + – ] Блейк Лайвли на красной дорожке в 2016 году Фото: Getty Images

[ + – ] Блейк Лайвли на улицах Нью-Йорка в 2016 году Фото: Getty Images

Очень скоро после рождения второго ребенка актриса вернулась в свою добеременную форму и снялась в фильме-хорроре "Отмель". В интервью The Sun Лайвли призналась, что усердно занималась с тренером и соблюдала режим питания, чтобы в сжатые сроки похудеть. Актриса подчеркнула, что не считает нормальным быстрое похудение после родов для обычных женщин, она же решилась на такой шаг ради того, чтобы хорошо выглядеть в бикини на большом экране.

Блейк Лайвли не отрицала, что беременности давались ей тяжело, а сразу после родов ей приходилось несколько месяцев проводить в зале, чтобы вернуться в идеальную форму. Тем не менее актриса и ее супруг всегда мечтали о большой семье. У Лайвли четверо братьев и сестер, а у Райана — трое братьев, так что они оба с детства привыкли к большому числу домочадцев.

В 2019 году в звездной семье появился третий ребенок — еще одна дочка Бетти. Во время беременности Лайвли традиционна восхищала поклонников стильными нарядами.

Фото: Getty Images

На днях актриса снова удивила поклонников, появившись на мероприятии в шикарном наряде и продемонстрировав, что они с супругом в четвертый раз готовятся стать родителями.

[ + – ] Блейк Лайвли ждет рождения четвертого ребенка Фото: Getty Images

Фокус ранее писал о том, что в 2022 году звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отметили 10 лет жизни в официальном браке. По этому случаю они вышли в свет в идеальных образах для летнего свидания.