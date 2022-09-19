"Діти є її головним пріоритетом". Як вагітна Блейк Лайвлі виховує трьох доньок

Зіркове подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс очікують на народження четвертої дитини.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі, яка напередодні оголосила про четверту вагітність, вважає головним пріоритетом своїх дітей. Про це пише People.

Джерело, близьке до зіркової пари, зізналося, що зірка серіалу "Пліткарка" дуже уважна мама.

"Вона виявилася дуже уважною мамою. Її діти є її головним пріоритетом над усім…Ви ніколи б не подумали, що Блейк Лайвлі, ця суперзірка і красива жінка, буде звичайною людиною, яка щовечора готує вечерю і піклується про сім'ю, але вона справді чудово ладнає з дітьми", — зазначив інсайдер видання.

За словами джерела, дружина Раяна Рейнольдса хоче бути старомодною мамою, а коли діти виходять на прогулянку, акторка знаходить час для себе та роботи.

[ + – ] Блейк Лайвлі вагітна вчетверте

Зокрема мама трьох поділилася, що для її доньок важливо "бачити, що вам не потрібно вибирати те чи інше".

"Мені не потрібно, щоб вони вибирали бути бізнес-леді чи мамою. Вони можуть бути обома або не бути жодним, але я просто хочу, щоб вони бачили, що все можливо", — зазначала зірка фільму "Століття Аделайн".

Також знаменитість додала, що оскільки вона "настільки одержима смоєю сім’єю", вона намагається братися лише за ті проєкти, у які може "справді повірити".

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс стануть батьками вчетверте Фото: blakelively

Нагадаємо, вагітна Блейк Лайвлі вийшла у світ на високих підборах.

Також Фокус писав про перші особисті "вагітні" фото 35-річної Блейк Лайвлі.