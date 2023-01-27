Беременная Блейк Лайвли кардинально сменила имидж (фото)

Знаменитость поэкспериментировала с прической.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли кардинально сменила имидж. Снимком в новом амплуа беременная знаменитость поделилась в своем Instagram.

На свежем фото возлюбленная Райана Рейнольдса предстала с новым цветом волос: Блейк Лайвли стала брюнеткой. Звезда экрана никак не прокомментировала свое перевоплощение, однако известно, что смена имиджа может быть посвящена съемкам актрисы в фильме "Все закончится на нас". Беременная Блейк Лайвли должна сыграть в картине главную роль.

[ + – ] Блейк Лайвли в новом образе

Сейчас звезда сериала "Сплетница" беременна четвертым ребенком. Они с мужем воспитывают уже троих дочерей. Сообщалось, что следующий ребенок также, судя по всему, будет девочкой, хотя официально звездные родители не раскрывают пол малыша.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма. В 2012 году знаменитости заключили официальный брак и уже воспитывают троих общих детей, ожидая рождения четвертой. Звездная пара часто демонстрирует свои теплые чувства друг к другу на публике и в соцсетях.

Напомним, 35-летняя Блейк Лайвли с сарказмом показала, как изменилась ее фигура за период четвертой беременности.

Также Фокус писал о полезном лайфхаке для беременных от Блейк Лайвли.