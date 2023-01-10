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Стиль жизни

Блейк Лайвли поделилась лайфхаком для беременных (фото)

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвли

Жена Райана Рейнольдса часто делится забавными снимками во время беременности.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли показала полезный лайфхак для беременных. Снимок звезда сериала "Сплетница" опубликовала в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

Возлюбленная актера Райана Рейнольдса пожаловалась своим подписчикам, что во время четвертой беременности некоторые вещи стали для нее маленькими, поэтому звезде приходится искать выход из ситуации.

В частности, одно из платьев мамы трех не застегивалось спереди, а юбка наоборот — сзади. Поэтому Лайвли решила объединить две вещи в одном образе.

"Когда задняя часть юбки не застегивается и передняя часть платья не застегивается, носите и то, и другое. Кто сказал, что две ошибки не совершают правильного?", — отметила многодетная мама.

Блейк Лайвли Fullscreen
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают трех общих дочерей. Сейчас актриса беременна четвертым ребенком и ходят слухи, что это снова будет девочка.

О четвертой беременности звезды "Сплетницы" стало известно осенью 2022, когда она в приталенном платье вышла на публику.

Напомним, беременная Блейк Лайвли показала, как выглядит в домашней одежде и без макияжа.

Также Фокус писал о фильме, который Блейк Лайвли готова пересматривать много раз.